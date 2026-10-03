Assine já!

Região

 Sociedade

Seis produtores de Trás-os-Montes participam em eventos de vinhos no Brasil

A iniciativa insere-se na estratégia de internacionalização da comissão vitivinícola.

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

03 out. 2026, 12:52

Seis produtores de vinho da região de Trás-os-Montes vão participar, até 10 de outubro, em dois eventos do setor no Brasil. A iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) e inclui a ProWine São Paulo e o Vinho & Sabores de Portugal, no Rio de Janeiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

A participação na ProWine São Paulo decorre entre 6 e 8 de outubro e reúne a Casa José Luís Pedro, Vinhos Montalegre, Flandório, Terras de Mogadouro, Quinta Vale dos Montes e Quinta Valle Madruga.

O certame é dirigido ao mercado profissional e reúne importadores, distribuidores, compradores, profissionais da restauração e outros agentes ligados ao setor. A presença dos produtores transmontanos permitirá estabelecer contactos comerciais e procurar novos parceiros para a distribuição dos vinhos da região no mercado brasileiro.

Depois de São Paulo, a comitiva desloca-se ao Rio de Janeiro, onde a CVRTM participa, a 10 de outubro, na 14.ª edição do Vinho & Sabores de Portugal. O encontro contará com mais de 50 produtores portugueses e terá uma componente dirigida tanto a profissionais como a consumidores.

PUBLICIDADE

Para a presidente da direção da CVRTM, Ana Alves, a participação no mercado brasileiro pretende criar novas oportunidades comerciais para os produtores transmontanos.

A iniciativa insere-se na estratégia de internacionalização da comissão vitivinícola, que tem apostado na presença dos vinhos da região em mercados externos. Entre os elementos associados à identidade vitivinícola transmontana estão as castas autóctones, os solos de granito e xisto, a altitude e a existência de vinhas velhas.

A ação no Brasil acontece num período de dificuldades para o setor vitivinícola, com a CVRTM a apontar a procura de novos mercados como uma das linhas de trabalho para os produtores da região.

PUBLICIDADE