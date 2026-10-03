Seis produtores de Trás-os-Montes participam em eventos de vinhos no Brasil

Seis produtores de vinho da região de Trás-os-Montes vão participar, até 10 de outubro, em dois eventos do setor no Brasil. A iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) e inclui a ProWine São Paulo e o Vinho & Sabores de Portugal, no Rio de Janeiro.

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A participação na ProWine São Paulo decorre entre 6 e 8 de outubro e reúne a Casa José Luís Pedro, Vinhos Montalegre, Flandório, Terras de Mogadouro, Quinta Vale dos Montes e Quinta Valle Madruga.

O certame é dirigido ao mercado profissional e reúne importadores, distribuidores, compradores, profissionais da restauração e outros agentes ligados ao setor. A presença dos produtores transmontanos permitirá estabelecer contactos comerciais e procurar novos parceiros para a distribuição dos vinhos da região no mercado brasileiro.

Depois de São Paulo, a comitiva desloca-se ao Rio de Janeiro, onde a CVRTM participa, a 10 de outubro, na 14.ª edição do Vinho & Sabores de Portugal. O encontro contará com mais de 50 produtores portugueses e terá uma componente dirigida tanto a profissionais como a consumidores.

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Para a presidente da direção da CVRTM, Ana Alves, a participação no mercado brasileiro pretende criar novas oportunidades comerciais para os produtores transmontanos.

A iniciativa insere-se na estratégia de internacionalização da comissão vitivinícola, que tem apostado na presença dos vinhos da região em mercados externos. Entre os elementos associados à identidade vitivinícola transmontana estão as castas autóctones, os solos de granito e xisto, a altitude e a existência de vinhas velhas.

A ação no Brasil acontece num período de dificuldades para o setor vitivinícola, com a CVRTM a apontar a procura de novos mercados como uma das linhas de trabalho para os produtores da região.