O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, defendeu em Macedo de Cavaleiros a necessidade de uma nova abordagem ao desenvolvimento do país, assente na coesão territorial e na redução das desigualdades entre o litoral e o interior. Durante o Encontro Autárquico Distrital, o líder socialista apresentou os contratos territoriais de desenvolvimento como uma das soluções para criar oportunidades económicas e combater a perda de população nos territórios do interior.

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José Luís Carneiro deixou uma mensagem de “confiança no futuro”, considerando que o atual modelo de desenvolvimento nacional está desequilibrado e contribui para a concentração da população nos grandes centros urbanos.

“Quando nós hoje sentimos que os serviços públicos na Grande Lisboa e no Grande Porto estão sobrecarregados, estão porque o modelo de desenvolvimento do país é um modelo de desenvolvimento desequilibrado”, afirmou.

Na sua perspetiva, a pressão sobre os transportes públicos, a saúde e a habitação nas áreas metropolitanas resulta também da excessiva concentração populacional, sendo necessário criar condições para distribuir melhor as oportunidades pelo território.

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O secretário-geral socialista defendeu, por isso, os contratos territoriais de desenvolvimento, que deverão ser acompanhados por medidas fiscais, pela descentralização de serviços públicos para o interior e pelo incentivo ao investimento empresarial e económico.

“Só conseguiremos fixar as mais jovens gerações no interior se formos capazes de lhes dar emprego e proporcionar perspetivas para projetos de vida que sejam dignos”, sublinhou, considerando que esta é uma condição essencial para transformar o interior num território de oportunidades.

Autarcas reclamam uma política de coesão mais forte

O encontro serviu também para os autarcas socialista do distrito de Bragança transmitirem ao líder socialista as principais preocupações dos seus territórios, com críticas à concentração do investimento nos grandes centros urbanos e à insuficiência das respostas públicas no interior.

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Eduardo Tavares, presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, defendeu uma política de coesão territorial mais ambiciosa, considerando que as medidas aplicadas até agora não têm sido suficientes para inverter as assimetrias regionais. “Enquanto se aplicam pensos rápidos no interior, o país continua a concentrar o investimento nos grandes centros urbanos”, afirmou.

O autarca alertou ainda para aquilo que considera ser uma distribuição desequilibrada dos fundos comunitários, defendendo que os grandes centros urbanos continuam a beneficiar de uma parte significativa dos recursos destinados à coesão.

“Assistimos a uma verdadeira captura dos fundos da coesão territorial pelos grandes centros urbanos”, criticou, considerando que a estratégia seguida tem contribuído para aumentar as desigualdades entre regiões. Para Eduardo Tavares, o PS deve assumir uma posição firme na defesa de uma política de coesão com “envelopes financeiros mais robustos para o interior”.

Saúde, agricultura e áreas protegidas entre as preocupações

A falta de respostas na saúde, os constrangimentos à atividade agrícola e as limitações impostas pelas áreas protegidas estiveram entre as principais preocupações apresentadas por Nuno Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

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Na área da saúde, o autarca recordou a luta pela extensão do horário de funcionamento do centro de saúde por mais duas horas, até à meia-noite, defendendo que a questão não pode ser desvalorizada. “Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de dignidade”, afirmou, lembrando ainda os apoios assegurados pelo município, nomeadamente no transporte de doentes oncológicos e não oncológicos, no apoio à medicação e nos cuidados paliativos.

Na agricultura, criticou o afastamento dos serviços do setor relativamente ao distrito, recordando as promessas feitas quanto à permanência da Direção-Geral da Agricultura em Mirandela. O autarca dirigiu também críticas ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que considera ser um obstáculo ao desenvolvimento dos concelhos do interior, sobretudo devido aos constrangimentos associados às áreas protegidas.

Como exemplo, apontou um projeto de armazenamento de energia em Freixo de Espada à Cinta, que poderá representar um encaixe de quatro milhões de euros para o concelho. Segundo explicou, apesar de existir um parecer favorável do ICNF numa fase do processo, o projeto acabou por receber um parecer desfavorável do mesmo organismo noutra fase.

“Os nossos agricultores querem trabalhar, nós queremos desenvolver”, afirmou, defendendo que é necessário encontrar um equilíbrio entre a proteção ambiental e as necessidades das populações.

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Também Isabel Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Bragança, defendeu a necessidade de reforçar financeiramente os territórios com grandes áreas protegidas, considerando que estes municípios suportam encargos e limitações que devem ser compensados.

A autarca destacou a dimensão territorial do concelho de Bragança, que integra um centro urbano, uma vila e 114 aldeias, defendendo um maior equilíbrio nas fontes de receita dos municípios. Na sua intervenção, alertou ainda para as dificuldades de desenvolvimento económico em territórios condicionados por áreas protegidas, nomeadamente quando ficam excluídos de investimentos tecnológicos e de infraestruturas estratégicas.

“Se são excluídos para todo o investimento tecnológico que permitirá desenvolvimento económico, têm que ter compensação por continuarem a contribuir para as metas do país em termos ambientais”, defendeu.

Hospital de Mirandela e financiamento das autarquias preocupam

As dificuldades na prestação de cuidados de saúde e o financiamento das competências transferidas para os municípios foram outras das questões levantadas durante o encontro.

Vítor Correia, presidente da Câmara Municipal de Mirandela, alertou para a situação do hospital local, sublinhando que a unidade serve não apenas o concelho, mas também uma parte significativa da região.

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O autarca lamentou a perda da maternidade e a ausência de reposição da urgência médico-cirúrgica, considerando que a falta de respostas na saúde contribui para as dificuldades de fixação de população. “Temos infelizmente esta maternidade que nos foi retirada, temos também a urgência médico-cirúrgica, que nunca mais voltou”, afirmou.

O presidente da Câmara de Mirandela considerou ainda que o próximo quadro comunitário representa um risco para os municípios do interior, caso não seja acompanhada por uma revisão da Lei das Finanças Locais. “Se não houver revisão das finanças locais, nós nunca mais iremos conseguir equilibrar-nos”, alertou.

Por sua vez, Luís Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vinhais, chamou a atenção para a realidade dos municípios com áreas protegidas, defendendo que as populações devem beneficiar de viver em territórios com estas características, em vez de serem penalizadas pelas limitações existentes.