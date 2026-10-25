SC Mirandela vence Ronfe e mantém-se na liderança

O Sport Clube Mirandela venceu o Desportivo de Ronfe por 4-0, este sábado, em partida da quinta jornada da Série A da primeira fase do Campeonato Nacional Feminino de Sub-19 da II Divisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Laura Sá inaugurou o marcador aos 38 minutos, levando a equipa da casa em vantagem para o intervalo. Na segunda parte, Ana Moreira destacou-se com dois golos, aos 60 e 70 minutos, enquanto Gabriela Beleza fixou o resultado final aos 87, através de uma grande penalidade.

A formação de Mirandela tem nove pontos. Está entre as equipas que lideram a classificação, ao lado do Vitória SC B e do Gil Vicente.

A equipa regressa à competição a 7 de novembro, frente ao Vitória SC B, em jogo da sétima jornada.