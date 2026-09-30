Sardinhada da ACISB reúne 90 associados

Cerca de 90 associados, familiares e amigos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB) participaram numa sardinhada de convívio promovida pela associação, que aliou gastronomia, música e espírito de comunidade a uma iniciativa de solidariedade.

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O encontro decorreu na Rua Alexandre Herculano e teve como objetivo proporcionar um momento informal de convívio entre os associados da ACISB. Cada participante contribuiu com 20 euros, enquanto a associação assegurou a aquisição da matéria-prima necessária para a refeição “junto de comerciantes locais associados”. A iniciativa contou também com a colaboração voluntária de três estabelecimentos de restauração.

Para além do convívio, a iniciativa acabou por resultar também num gesto de solidariedade. A ACISB e os três estabelecimentos envolvidos, Alma Lusa, Cervejaria Hamburgueria Javali e Taberna do Tio Sá, definiram que o eventual valor remanescente da sardinhada seria destinado a uma instituição do concelho de Bragança.

O montante, 310 euros, será agora utilizado na preparação de um cabaz de Natal com géneros alimentares, que será entregue a uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Bragança.

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A instituição beneficiária será escolhida através de sorteio, transformando assim o convívio entre associados num contributo concreto para uma resposta social da comunidade local.