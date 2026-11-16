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Bragança

 Sociedade

Samil celebra sabores que resistem ao tempo

A X Feira do Pão e Produtos da Terra de Samil, no concelho de Bragança, decorreu no sábado e, além da venda e exposição de produtos, contou ainda com oficinas de confeção de pão e de folar.

A X Feira do Pão e Produtos da Terra de Samil decorreu no sábado
A X Feira do Pão e Produtos da Terra de Samil decorreu no sábado
Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
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16 nov. 2026, 08:20

Olinda Celas começou a cozer pão aos 10 anos, ensinada pela mãe e por uma vizinha. Isabel Miranda também mantém viva a arte de cozer pão, recorrendo à massa-mãe e à lenha de esteva. São duas mulheres, duas histórias e uma mesma resistência, a de quem continua a fazer pão como antigamente, num tempo em que quase tudo se compra feito. Na X Feira do Pão e Produtos da Terra de Samil, essa tradição voltou a ter lugar de destaque e a procura não deixou dúvidas, já que o pão acabou.

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Olinda Celas “toda a vida” fez pão porque “fazia falta” e, noutros tempos, não dava muito jeito ir à cidade, todos os dias, a comprá-lo. A arte aprendeu-a ainda em criança. Hoje, continua a cozer, fiel ao forno a lenha e à receita que atravessou gerações. “Em casa sabemos o que lhe deitamos”, sublinhou, destacando ainda outra vantagem, a duração. Por não levar tanto fermento nem os preparados industriais utilizados habitualmente, “conserva-se durante mais tempo”.

Aos 10 anos, a mulher não imaginaria que, décadas depois, o seu pão continuaria a despertar tanto interesse. Na feira, que aconteceu sábado, vendeu o pão todo logo pela manhã.

Também Isabel Miranda, de Bragança, chegou a Samil com o forno a lenha como cartão de visita. Foi a primeira participação na feira, mas a estreia correu de tal forma que o pão também esgotou. Além do pão, produz folar e económicos. O segredo, no que toca ao pão, está na “simplicidade” dos ingredientes e na cozedura. “No forno só uso lenha de esteva e isso dá outro paladar”, destacou. A massa-mãe é outro dos elementos essenciais, permitindo obter um pão que “dura mais tempo”.

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Isabel Miranda, de Bragança, chegou a Samil com o forno a lenha como cartão de visita
Isabel Miranda, de Bragança, chegou a Samil com o forno a lenha como cartão de visita

A feira, que assinalou a sua décima edição, voltou a juntar produtores, sabores e saberes tradicionais. Queijos, azeite, bolas de carne, mel, doces e artesanato também encontraram espaço nesta edição. Elsa Miranda, produtora de mel, participou pela primeira vez e saiu satisfeita com a experiência. “É uma feira atrativa para vendedores, para se conhecerem outros produtos”, considerou.

Cristina Celas Pires participa há mais tempo, desde a primeira edição. A feira “dá dinâmica à terra” e “atrai muita gente”.

Elsa e Cristina participaram na feira para vender o que produzem
Elsa e Cristina participaram na feira para vender o que produzem

A X Feira do Pão e Produtos da Terra de Samil, no concelho de Bragança, decorreu no sábado e, além da venda e exposição de produtos, contou ainda com oficinas de confeção de pão e de folar.

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