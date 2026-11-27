As histórias de quem acolheu refugiados espanhóis, viveu escondido, enfrentou a repressão ou perdeu familiares durante um dos períodos mais conturbados da história ibérica estão no centro de “Estórias Fronteiriças de Trás-os-Montes”, uma série documental que estreou dia 24 de novembro, na RTP2. O projeto, composto por seis episódios, co-realizado pelo brigantino Rui Pilão, foi gravado no concelho de Vinhais e resulta de um trabalho de investigação, recolha de testemunhos e recriação histórica.

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Natural de Bragança e com raízes familiares numa aldeia do concelho de Vinhais, Rui Pilão cresceu a “ouvir relatos” sobre refugiados da Guerra Civil Espanhola que atravessavam a fronteira e se escondiam nas aldeias da raia. Assim, a vontade de recuperar histórias, que “durante décadas permaneceram guardadas na memória de famílias e comunidades”, esteve na origem do projeto.

A preservação da memória oral e das tradições transmontanas sempre foi uma preocupação de Rui Pilão, mas neste caso havia também um sentimento de urgência. “Era preciso salvar as histórias porque as pessoas estão a desaparecer, infelizmente”, esclareceu. E, durante o processo de investigação e gravação, várias das pessoas entrevistadas “morreram”, enquanto “outras perderam a capacidade de prestar testemunho”. Uma realidade que reforçou a importância de registar estas memórias antes que se perdessem definitivamente.

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Testemunhos cruzados com investigação histórica

A recolha de testemunhos decorreu ao longo de “cerca de um ano” e foi acompanhada por uma pesquisa documental, confrontando as memórias transmitidas oralmente com os registos históricos existentes, de forma a verificar a sua autenticidade e enquadrá-los no contexto da época. “Queríamos validar estas memórias orais com documentação”, explicou Rui Pilão, admitindo que algumas histórias foram confirmadas, enquanto outras acabaram por ser desmentidas pela investigação.

E, em alguns casos, o contacto com os protagonistas revelou-se um processo delicado. Muitas pessoas tinham vivido experiências traumáticas e nunca tinham falado abertamente sobre elas. “Encontrámos pessoas que não faziam ideia que os pais ou os avós sabiam dessas histórias, porque nunca falaram disso em casa”, contou.

Entre os relatos que mais marcaram o realizador está o de uma mulher que, ainda em criança, perdeu um irmão numa explosão de uma granada deixada após um confronto envolvendo guerrilheiros. A entrevistada também tinha perdido o pai, preso, torturado e morto por ter ajudado refugiados. “Ela nunca tinha falado sobre isso e foi complicado, obviamente”, recordou Rui Pilão, apontando este caso como um dos exemplos da “dimensão humana e dolorosa” das histórias recuperadas.

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Bandidos, guerrilheiros e redes de sobrevivência

A série percorre diferentes episódios da vida na raia entre 1936 e 1947, incluindo a chegada de refugiados espanhóis, as redes clandestinas que os ajudavam a atravessar e a esconder-se, o contrabando de sobrevivência e a presença de guerrilheiros antifranquistas.

Um dos núcleos abordados é o de um grupo conhecido como os “Tipos do Pinheiro”, originário de Pinheiro Novo, constituído inicialmente por dois irmãos e que terá crescido até cerca de uma dúzia de elementos. Segundo Rui Pilão, o grupo começou ligado ao contrabando e à passagem de refugiados, mas acabou também associado a crimes violentos, incluindo assaltos e violações.

Outro dos episódios recupera a passagem de guerrilheiros antifranquistas por aldeias transmontanas, como é o caso de Sernande, uma pequena localidade que terá recebido 36 guerrilheiros galegos que combatiam o regime de Franco. Dois acabaram por permanecer na aldeia, tendo um sido preso e outro morto.

A reconstrução destas histórias contou com a participação da população local. A série recorre a recriações de época, “realizadas com figurantes de Vinhais, Bragança e da Galiza”, envolvendo habitantes do território num projeto “coletivo”.

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“Acima de tudo, a mensagem de solidariedade”

Mais do que revisitar episódios de violência, perseguição e clandestinidade, Rui Pilão quer que a série deixe uma mensagem de “solidariedade”, recordando a forma como as populações transmontanas, apesar da pobreza e do isolamento, ajudaram quem procurava escapar à guerra e à perseguição. “Quando o povo espanhol precisou de nós, os transmontanos estavam lá”, afirmou.

E, na perspetiva do realizador, a dimensão histórica da série ganha particular relevância num contexto atual marcado por guerras, deslocações de populações, refugiados e tensões fronteiriças. “Somos todos seres humanos e temos que nos ajudar mutuamente”, defendeu Rui Pilão, considerando que as fronteiras não devem servir para alimentar divisões entre povos. Reconhecendo a importância de uma “imigração regularizada e organizada”, Rui Pilão assumiu que “é essencial que as pessoas sejam recebidas com condições e humanidade”.

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Uma história transmontana para chegar ao mundo

A estreia na televisão nacional, que aconteceu na semana passada, representou, para Rui Pilão, uma “oportunidade” de levar estas histórias “para além do território onde aconteceram”, sendo que o projeto tem despertado grande “interesse” junto de comunidades emigrantes.

A série documental, com episódios a transmitir todas as terças-feiras, ficará disponível na plataforma RTP Play. E em dia de estreia, "Estórias Fronteiriças de Trás-os-Montes" foi o programa mais visto do dia na RTP2, com 60 mil espectadores e 1,6% de share, cerca do dobro da média do horário nobre do canal.

Quanto à memória da raia, a ideia é não ficar por aqui. Rui Pilão já escreveu uma segunda temporada, que “pretende alargar a investigação a outras zonas da fronteira de Trás-os-Montes”, onde considera existir ainda “muito por descobrir”. Paralelamente, a produtora encontra-se em pré-produção de uma nova série, desta vez de ficção, também ambientada e filmada em Trás-os-Montes.