Rebordelo e Argozelo vencem e seguem na perseguição ao líder Mirandela

A quarta jornada do Campeonato Distrital de Futebol da AF de Bragança, ficou marcada pelas vitórias do Rebordelo, do Argozelo e da UPB, enquanto o encontro entre Macedo de Cavaleiros e Carção terminou empatado.

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O Rebordelo venceu por 1-0 no terreno do Torre de Moncorvo, somando três pontos importantes que lhe permitem alcançar os nove pontos e ocupar o segundo lugar da classificação, com quatro jogos realizados.

Também o Argozelo conquistou os três pontos, ao derrotar o Bragança B por 2-0. Com este triunfo, a formação de Argozelo chegou aos nove pontos, mantendo-se no terceiro lugar, atrás do Mirandela e do Rebordelo.

A UPB protagonizou outro dos resultados da jornada, ao vencer o Carrazeda por 3-1. A equipa soma agora três pontos, embora tenha apenas um encontro realizado.

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No outro jogo da ronda, Macedo de Cavaleiros e Carção empataram a uma bola. As duas equipas passaram a contabilizar quatro pontos, com o Macedo de Cavaleiros no quarto lugar e o Carção na quinta posição.

Nesta jornada, o Mirandela cumpriu folga, mas mantém-se na liderança, com nove pontos conquistados em três jogos. No fundo da tabela, Carrazeda de Ansiães e Bragança B continuam sem pontuar, embora a formação brigantina tenha menos um jogo realizado.

A quinta jornada está agendada para 31 de outubro e contará com quatro encontros: Rebordelo-Macedo de Cavaleiros, Bragança B-Torre de Moncorvo, Mirandela-Argozelo e Carção-UPB. O Carrazeda de Ansiães será a equipa a cumprir folga nesta ronda.