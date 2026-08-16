Quatro dos cinco bombeiros feridos ontem em incêndio já tiveram alta hospitalar

Quatro dos cinco bombeiros que ficaram feridos enquanto combatiam o incêndio no concelho de Vinhais já receberam alta hospitalar.

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Segundo avançou o Comandante Sub-Regional da Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, apenas ficou internada uma bombeira das que ficou feridas e estava em Bragança. A operacional terá ido para o Porto fazer um exame mas acabou por ficar internada.

O comandante adiantou ainda que a mesma não se encontra em estado grave.

Os cinco operacionais ficaram feridos, ontem, depois do Veículo de Combate a Incêndio Florestal ter sido atingido e consumido pelas chamas de uma das frentes.

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Dois dos operacionais ficaram feridos com alguma gravidade nos membros inferiores, tendo sido encaminhados para o Hospital de Gaia. Os restantes foram transportados para o Hospital de Bragança por apresentarem ferimentos ligeiros.

O incêndio que deflagrou na União Das Freguesias De Moimenta E Montouto está em fase de resolução desde esta manhã- No terreno ainda se encontram 160 operacionais apoiados por mais de 60 veículos.