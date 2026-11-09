Quarta jornada da Taça Distrital marcada por vitórias e empates
Rebordelo e Minas de Argozelo venceram adversários em casa
Este fim de semana os clubes da Associação de Futebol de Bragança entraram em campo na quarta jornada da Taça Distrital. No grupo A, o Minas de Argozelo jogou em casa e venceu o Torre de Moncorvo por 1-0, assim como o ADC Rebordelo que venceu, também em casa, o CDC Carção por 5-2.
No Grupo B entraram em Campo o Grupo Desportivo de Bragança B e o Macedo de Cavaleiros, tendo a partida culminado num empate a uma bola, assim como o Carrazeda e a UPB.
Atualmente a liderança do grupo é dividida entre o SC Mirandela e o CCD Minas de Argozelo com nove pontos. No grupo B a liderança está em disputa entre o GD Bragança ‘b’ e a UPB.
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