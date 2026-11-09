Quarta jornada da Taça Distrital marcada por vitórias e empates

Este fim de semana os clubes da Associação de Futebol de Bragança entraram em campo na quarta jornada da Taça Distrital. No grupo A, o Minas de Argozelo jogou em casa e venceu o Torre de Moncorvo por 1-0, assim como o ADC Rebordelo que venceu, também em casa, o CDC Carção por 5-2.

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No Grupo B entraram em Campo o Grupo Desportivo de Bragança B e o Macedo de Cavaleiros, tendo a partida culminado num empate a uma bola, assim como o Carrazeda e a UPB.

Atualmente a liderança do grupo é dividida entre o SC Mirandela e o CCD Minas de Argozelo com nove pontos. No grupo B a liderança está em disputa entre o GD Bragança ‘b’ e a UPB.