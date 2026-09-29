Qualidade da água gera preocupação em aldeia de Mirandela

A água que sai das torneiras está a preocupar os moradores de Passos, no concelho de Mirandela. Há várias semanas que apresenta uma tonalidade amarelada ou alaranjada e, em alguns casos, com bastante sujidade visível, levando os habitantes a evitar o seu consumo e até a questionar a sua utilização para cozinhar e tomar banho.

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O problema afeta toda a aldeia, embora com maior frequência em algumas zonas, e já levou moradores a recorrer à compra de água engarrafada para beber e confecionar refeições. A Junta de Freguesia diz ter alertado a Câmara Municipal de Mirandela, responsável pelo abastecimento, que reconhece a alteração da cor da água e atribui o problema a um conjunto de fatores, entre os quais o teor de ferro e a antiguidade da rede de abastecimento.

“Nas últimas quatro semanas tem saído com uma cor bastante escura, alaranjada, com bastante sujidade”, contou o presidente da Junta de Freguesia de Passos, Carlos Monteiro.

Segundo o autarca, situações de água turva já aconteceram anteriormente, sobretudo após avarias ou intervenções na rede. Nesses casos, explica, são habitualmente realizadas descargas no final das linhas e nas bocas de incêndio, permitindo que a água volte à normalidade.

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“Normalmente, quando há avarias ou quando há alguma intervenção, cortam a água e a água corre um bocadinho turva, mas depois fazem descargas no final das linhas e nas bocas de incêndio e volta ao normal. Desta vez não. Nestas últimas semanas tem acontecido que vem sempre amarelada, alaranjada”, explicou.

A alteração da água está a condicionar o dia-a-dia dos moradores. “De várias maneiras, as pessoas querem cozinhar, mas não conseguem usar aquela água. Ou seja, têm de comprar água de garrafão para beber e para confecionar as refeições”, afirmou Carlos Monteiro.

Também para a higiene pessoal a situação está a criar dificuldades. “Para tomar banho deixam correr um bocado, mas às vezes corre sempre amarela e acabam por não tomar banho. Eu, pelo menos, não tomo banho”, revelou o presidente da Junta.

Entre os moradores afetados está Carolino Teixeira, que compara o aspeto da água a “barro” ou a água “cheia de terra”.

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“Há uns anos atrás, quando era adolescente, toda a gente de Mirandela vinha buscar água aos Passos para beber. E hoje temos que ir aos hipermercados em Mirandela buscar água para bebermos e para fazermos a nossa higiene”, lamentou.

Manuel Pontes também diz ter adotado uma precaução antes de utilizar a água para consumo. “Muitas vezes, quando sai da torneira, não temos a perceção se ela está completamente cristalina ou não. E quando é para beber, ou mesmo para cozinhar, primeiro meto num copo para ver se ela está em condições, pelo menos de cor”, contou.

Apesar da situação, garante que não se sente revoltado, mas considera que a qualidade do serviço deve corresponder ao valor que paga mensalmente. “Pago 30 euros por mês, mas nem que seja 1 euro já é demais, se ela não tem qualidade”, afirmou.

Luciano Macedo é outro dos moradores que diz estar a suportar custos adicionais devido ao problema. “Estamos a pagar água que não consumimos. Eu gasto tanto de água de garrafão como água de casa”, revelou.

Segundo o morador, paga entre 30 e 32 euros por mês pelo abastecimento de água e acrescenta mais sete a oito euros por semana em água engarrafada.

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O presidente da Junta de Freguesia garante que, assim que teve conhecimento da situação, comunicou o problema à Câmara Municipal de Mirandela. Segundo Carlos Monteiro, a autarquia informou que iria tentar identificar a origem do problema e encontrar uma solução.

O autarca defende que, sendo um serviço pelo qual a população paga, deve ser garantida a qualidade do abastecimento.

Questionado sobre a situação, o presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Vítor Correia, confirmou a alteração da cor da água. “A água apresenta efetivamente alguma coloração”, admitiu, explicando, contudo, que a situação está relacionada também com trabalhos que estão a ser realizados.

A autarquia ainda não conseguiu determinar uma única origem para o problema. Vítor Correia aponta para vários fatores, entre os quais as características da própria água e a antiguidade da rede de abastecimento. “Estamos aqui a falar de uma água que tem algum teor férreo e precisa de ser tratada logo neste momento. Depois, durante a canalização e mesmo durante a própria instalação de algumas residências. Estamos aqui a falar de uma rede que tem à volta de 50 anos e que é preciso intervir”, explicou.

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Segundo a autarquia, está prevista para o próximo dia 8 de outubro uma intervenção de limpeza da rede de abastecimento de água na freguesia de Passos, integrada no projeto em curso de ampliação e modernização do Sistema de Tratamento de Água do concelho.

“A localidade de Passos é abastecida através de uma captação própria e está já programada uma operação de limpeza da respetiva rede de abastecimento, com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento do sistema”, adiantou.

No âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) e do Plano de Controlo Operacional, a autarquia garante que são realizadas análises mensais à água destinada ao consumo humano, permitindo uma monitorização regular dos parâmetros de qualidade e das condições de funcionamento do sistema.

Paralelamente, o projeto municipal prevê para Passos a instalação de novos equipamentos de controlo e monitorização da qualidade da água, incluindo sistemas de telegestão e a atualização das soluções de filtragem destinadas à remoção de ferro, manganês, arsénio e antimónio.

Perante a alteração da água, o presidente da Câmara Municipal de Mirandela recomenda à população que não a utilize para beber. “Alertamos para as pessoas não beberem essa água e que utilizem outra água para beberem, porque apesar de ela poder ter características bacteriológicas aceitáveis, a coloração é um dos três fatores essenciais para que a água seja potável”, alertou Vítor Correia.

O autarca recordou que a água destinada ao consumo humano deve ser “inodora, insípida e incolor” e considera que a alteração de um destes parâmetros justifica precaução por parte da população.

Durante a intervenção prevista para 8 de outubro, os moradores de Passos não deverão utilizar a água da torneira entre as 09h00 e as 18h00, período definido para a realização dos trabalhos na rede de abastecimento.