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Miranda do Douro

 Sociedade

PSP promove ação sobre armas de fogo em Miranda do Douro

Iniciativa acontece no espaço Coworking da Casa da Cultura, em Miranda do Douro.

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Rita Teixeira

Rita Teixeira
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19 ago. 2026, 09:10

A operação «Armas em Segurança – Tour de Verão 2026» da PSP chega hoje a Miranda do Douro.

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O Comando Distrital da PSP de Bragança vai realizar, esta quarta-feira, uma ação para prestar esclarecimentos e apoiar os cidadãos na regularização de situações relacionadas com armas de fogo.

Durante esta sessão, os cidadãos poderão esclarecer dúvidas sobre matérias relacionadas com o licenciamento, regularização, transmissão, desativação, guarda, transporte e entrega voluntária de armas de fogo e munições.

Esta ação acontece até ás 16 horas, no Espaço Coworking da Casa da Cultura, em Miranda do Douro.

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A ação é dinamizada pelo Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital da PSP de Bragança, em articulação com o município, para aproximar os serviços especializados da PSP das populações locais.