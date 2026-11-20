A Polícia de Segurança Pública de Bragança deteve, ontem, quatro homens com idades compreendidas entre 34 e 51 anos em Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Bragança.

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Na manhã de ontem, a PSP procedeu ao cumprimento de mandando de detenção fora de flagrante delito de um homem de 34 anos pela suspeita da prática de três crimes de ofensa à integridade física qualificada e um de ofensa à integridade física.

A investigação está relacionada com factos ocorridos em setembro, na cidade de Bragança, e terão envolvido agressões e o atropelamento de três pessoas nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna.

A PSP dá conta que “no decurso da operação foram cumpridos mandados de busca e apreendida a viatura alegadamente utilizada nos factos, posteriormente sujeita a inspeção judiciária. Após apresentação à autoridade judiciária, foram aplicadas as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência e proibição de contatos com os restantes intervenientes no processo”.

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Já pelas 16h50, em Mirandela, foi detido um homem de 46 anos junto de um carro que foi dado como furtado. A PSP dá ainda conta que o homem tinha consigo um cartão bancário que pertencia à proprietária do veículo.

Em Bragança, pelas 17h30, foi detido em flagrante delito um homem de 51 anos pelo crime de violência depois de substração. O suspeito terá furtado uma garrafa de whiskey de um estabelecimento comercial e, já depois de ter sido intercetado pelo responsável do estabelecimento para reaver o produto, o homem de 51 anos terá recorrido à violência.

Também por Bragança, meia hora mais tarde, a PSP procedeu à detenção de um homem de 42 anos por posse de arma proibida.

“A detenção ocorreu na sequência de uma intervenção policial, durante a qual os polícias localizaram uma arma de fogo transformada que se encontrava dissimulada nas imediações e na esfera de acesso imediato do suspeito", rematou a PSP.