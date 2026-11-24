Dois homens de 45 e 55 anos foram detidos, ontem, pela PSP de Bragança pela suspeita de tráfico de droga e de natureza rodoviária.

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Segundo inidicou a PSP, hoje, a primeira detenção aconteceu ao final da tarde, na cidade, tendo o homem de 45 anos sido intercetado pelos agentes da polícia. Na sua posse o suspeito tinha cerca de 428 doses individuais de heroína e 4 doses individuais de cocaína.

O detido foi conduzido às instalações da polícia, sendo hoje presente a juiz.

Já pelas 21h42, foi detido o homem de 55 anos, também na cidade de Bragança, por condução de veículo bêbado e sem carta de condução.