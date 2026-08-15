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Bragança

 Criminalidade

PSP de Bragança deteve homem por suspeita de violência Doméstica

Segundo a PSP, o homem já tinha um processo de violência doméstica em curso

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Cindy Tomé

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15 ago. 2026, 20:28

A PSP de Bragança deteve, na madrugada de sexta-feira, um homem de 42 anos por suspeita de violência doméstica.

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Em comunicado a PSP dá conta que a detenção ocorreu após o suspeito ter, alegadamente, tentado forçar o contacto com a vítima.

"O suspeito terá batido insistentemente à porta e à janela da residência e, perante a ausência de resposta da vítima, terá alegadamente partido o vidro de uma das janelas, presumivelmente quando procurava forçar o contacto com a mesma contra a sua vontade ", pode ler-se.

Ainda segundo a nota enviada às redações, a vítima terá sofrido ferimentos após ter sido “atingida por estilhaços” o que motivou “a prestação de assistência médica”.

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Segundo a PSP, o homem já tinha um processo de violência doméstica em curso e esta intervenção policial “foi solicitada pela própria vítima, após comunicar que o suspeito se encontrava junto à sua residência”

Perante a situação, a PSP desenvolveu as diligências necessárias, tendo procedido à localização e detenção do suspeito.

O homem de 42 anos foi constituído arguido, sujeito a Termo de Identidade e Residência e permanece nas instalações policiais, tendo sido presente a juiz para aplicação das respetivas medidas de coação.