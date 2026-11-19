Foi prorrogado pela terceira vez consecutiva o prazo do concurso público para a construção da ligação Vimioso – Carção, a nova ponte sobre o rio Maçãs e os acessos à A4. O prazo terminava hoje, mas foi entretanto alargado sendo a nova data estipulada dia 15 de dezembro, confirmou o Presidente da Câmara Municipal de Vimioso ao Jornal Nordeste.

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Segundo António Santos, esta extenção do prazo para apresentação de propostas deve-se a pedidos de esclarecimentos das empresas interessadas, que há data são quatro, segundo o autarca.

Apesar das consecutivas prorrogações, António Santos mantêm-se otimista quanto ao interesse pela comcretização da obra.

O concurso público para a empreitada “EN218 – Ponte sobre o rio Maçãs e acessos” tem um preço base de 45 milhões de euros. Devia ter sido concluido em 8 de outubro, mas já vai na terceira prorrogação, tendo sido o prazo extendido pela primeira vez, até dia 11 de outubro, depois dia 19 de novembro e agora até dia 15 de Dezembro.

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O projeto prevê a concretização de uma ponte, de aproximadamente 850 metros de extensão, estando previsto um dos pilares com cerca de 120 metros de altura, um viaduto sobre o Rio Maçãs, bem como uma variante na margem da freguesia de Carção. O objetivo da intervenção é de reduzir a ligação entre Vimioso e Carção dos atuais 11,7 quilómetros para cerca de seis, melhorando também a ligação do concelho à autoestrada A4.

Depois da fase da apresentação das propostas concluido, o procedimento terá ainda mais fases a cumprir, nomeadamente a audiência prévia, eventuais reclamações, a adjudicação e, posteriormente, a consignação da obra.