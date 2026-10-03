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Projeto do Vale do Tua vence categoria de Ciência nos Prémios Nacionais de Educação

Projeto recorre a atividades realizadas sobretudo ao ar livre, incluindo oficinas, trabalho de campo e contacto com investigadores, técnicos e outros especialistas.

“Junto à Terra” desenvolve-se ao longo do ano letivo e combina conteúdos teóricos com atividades práticas
“Junto à Terra” desenvolve-se ao longo do ano letivo e combina conteúdos teóricos com atividades práticas
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Carina Alves

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03 out. 2026, 12:42

O projeto “Junto à Terra”, desenvolvido pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua, conquistou o primeiro lugar na categoria Ciência da 5.ª edição dos Prémios Nacionais de Educação. A Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), responsável pelo projeto, recebeu ainda uma menção honrosa na categoria Ambiente e Sustentabilidade.

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As distinções foram atribuídas entre 150 projetos candidatos e reconhecem o trabalho desenvolvido pelo “Junto à Terra” na área da educação ambiental e na aproximação de alunos ao território do Vale do Tua.

O programa envolve alunos dos 4.º e 8.º anos dos agrupamentos de escolas dos cinco municípios que integram o território do Vale do Tua: Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor. Segundo a organização, cerca de 800 alunos participaram nas atividades.

O projeto recorre a atividades realizadas sobretudo ao ar livre, incluindo oficinas, trabalho de campo e contacto com investigadores, técnicos e outros especialistas. Através destas iniciativas, os alunos têm contacto direto com a biodiversidade, o património natural e cultural e as comunidades locais.

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“Com este projeto conseguimos tirar 800 alunos das salas de aula e colocá-los, literalmente, com os pés e as mãos na terra”, afirma António Luís Marques, diretor do Parque Natural Regional do Vale do Tua.

O responsável considera que o contacto direto com o território é uma componente central do programa. “As crianças e jovens dos 4.º e 8.º anos têm um laboratório vivo, sem paredes, portas ou janelas, todo para si”, acrescenta.

O “Junto à Terra” desenvolve-se ao longo do ano letivo e combina conteúdos teóricos com atividades práticas. Os alunos contactam com especialistas, realizam atividades de campo e participam na produção de conteúdos, numa metodologia que procura relacionar conhecimento científico, território e atividades humanas.

Projeto foi alargado aos alunos do 4.º ano

A partir do ano letivo 2025/2026, o programa passou a incluir uma nova componente, denominada “Junto à Terra – Semear + Cedo”, dirigida especificamente aos alunos do 4.º ano dos cinco municípios do Vale do Tua.

A iniciativa pretende proporcionar um primeiro contacto com a natureza e com os valores ambientais, patrimoniais e comunitários do território, através de atividades adaptadas à idade dos participantes.

Os Prémios Nacionais de Educação são atribuídos anualmente a municípios, escolas e instituições em oito categorias relacionadas com a educação. A edição deste ano inclui ainda um Prémio Excelência e Inovação na Educação.

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