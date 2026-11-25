O projeto “114 Aldeias, Uma Só Comunidade” quer combater o isolamento social e a perda de autonomia da população idosa nas aldeias do concelho de Bragança.

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“O objetivo é aproximar as pessoas dos cuidados que precisam e este este projeto, com uma equipa multidisciplinar, permitirá prestar esses serviços que podem ser diversos. Há pessoas que precisam de companhia, tratamento psicológico, questões relacionadas com serviços públicos, outras precisam de estimulação cognitiva. É dar uma resposta adaptada às necessidades de cada um”, disse a autarca Isabel Ferreira.

A intervenção prevê a criação de uma “Comunidade de Cuidadores”, organizada em núcleos locais, com pessoas da própria comunidade preparadas para identificar situações de vulnerabilidade.

“Vai existir uma equipa profissional dedicada a este projeto, portanto que o projeto vai contratar. Aliás, estão já em fase de entrevistas e de seleção. Depois há também o objetivo de sinalizar em cada aldeia aquela pessoa que é vista como cuidador, aquela pessoa para quem todos ligam quando têm um problema, portanto integrá-la também nesta rede e capacitá-lo”, explicou.

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Para assegurar este trabalho, está prevista a contratação de uma equipa técnica composta por profissionais das áreas da gerontologia, educação social, psicologia e apoio direto.

A presidente da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança, Paula Pimentel, destaca a importância deste projeto. “Tenho ideia que neste momento cada vez mais as pessoas retardam a ida para uma estrutura residencial mais tarde e quando é mais tarde acaba por ser com maior dependência, com maiores limitações. Por isso acho que é importante levarmos cuidados ou reforçarmos os cuidados que já existem na comunidade através do projeto, porque as pessoas tendem sempre a adiar esta transição”, afirmou.

O projeto foi aprovado no âmbito do programa NORTE 2030, com um investimento de 337 mil euros. A iniciativa terá a duração prevista de dois anos e irá abranger diretamente 200 pessoas idosas.

A iniciativa é coordenada pela União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança (UIPSSDB) e conta com o município de Bragança e a Fundação “la Caixa” como investidores sociais. Ao longo da execução do projeto, prevê-se o envolvimento de juntas e uniões de freguesias, associações locais e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com intervenção nas zonas rurais do concelho, alargando a rede de apoio e a capacidade de acompanhamento das pessoas idosas nas suas comunidades.

A iniciativa foi desenvolvida a partir de um diagnóstico realizado no âmbito do Radar Social.