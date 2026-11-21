Mais de 420 empresas das Terras de Trás-os-Montes beneficiaram do projeto ‘Acelerar o Norte’, uma iniciativa que tem como objetivo apoiar a transição digital dos negócios dos setores do comércio, serviços pessoais e da restauração e similares, para a economia digital.

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A iniciativa proporcionou, aos empresários identificar oportunidades de melhoria, implementar soluções ajustadas às necessidades dos seus negócios, nomeadamente para reforçar a presença online, chegar a novos clientes, aumentar as vendas e simplificar processos de gestão. Tudo isto, através da atribuição, gratuita, de ferramentas para avaliar a maturidade digital dos negócios, do apoio prestado na elaboração de planos de transição digital, e da atribuição de vouchers até 2.000 euros para acesso a serviços de transição digital, bem como oferta de sessões de informação e capacitação.

Em novembro, o projeto concluiu o ciclo de visitas às empresas beneficiárias nas oito sub-regiões do Norte. Nas Terras de Trás-os-Montes, a equipa de gestão e as estruturas das Aceleradoras de Comércio Digital visitaram vários negócios apoiados, numa ação que permitiu conhecer os resultados alcançados, ouvir os empresários e acompanhar a experiência de cada empresa no processo de transformação digital.

Estas visitas assinalaram a última ação de proximidade do Acelerar o Norte no território, encerrando um percurso iniciado em março de 2024 e que percorreu toda a região Norte.

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Para além das empresas diretamente apoiadas, o projeto envolveu mais de 600 participantes em eventos, iniciativas de sensibilização e ações de capacitação nas Terras de Trás-os-Montes.

Entre as iniciativas promovidas estiveram o Roadshow para a Digitalização do Norte, que deu a conhecer o projeto à comunidade empresarial, e o Roadshow de Capacitação do Norte, que integrou workshops dedicados às ferramentas digitais, boas práticas e estratégias de marketing digital.

Na região a iniciativa contou com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança (ACISB) e da Associação Comercial e Industrial de Mirandela (ACIM), que acolheram, cada uma delas, uma Aceleradora de Comércio Digital.

O projeto ‘Acelerar o Norte’ foi criado pelo consorcio constituído pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), e copromovido pela AEP - Associação Empresarial de Portugal, pela AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e pela ACEPI - Associação da Economia Digital e financiado pela União Europeia, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência e do NextGenerationEu.