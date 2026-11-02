Produtos locais de Freixo de Espada à Cinta em destaque no Sabores e Tradições

Dezenas de expositores participam, até domingo, na Feira Sabores e Tradições, em Freixo de Espada à Cinta. O principal objetivo foi promover os produtos endógenos, o artesanato e as tradições do concelho.

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Entre os expositores esteve Catarina Costa, residente em Ligares, uma aldeia do concelho, que apresentou na feira uma linha de cosmética natural desenvolvida a partir de produtos endógenos e matérias-primas da região.

O projeto, denominado Ama-te, utiliza azeite, óleo de amêndoas doces, óleo de grainha de uva e lanolina, obtida a partir da lã de ovelha, combinados com plantas medicinais recolhidas no concelho e cera de abelha. “Daí nasce uma gama enorme de produtos de cosmética, nomeadamente cremes e pomadas. Temos cremes para as rugas, para o acne, pomadas para as dores musculares, para os quistos, para a psoríase, também sabão e champô”, explicou.

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O projeto nasceu há cerca de seis anos e, apesar de ser produzido em Freixo de Espada à Cinta, tem atualmente uma forte presença no mercado europeu, nomeadamente na Alemanha e em Inglaterra.

A participação na feira assume, por isso, uma importância particular para a produtora, que considera fundamental mostrar localmente um projeto que já conquistou consumidores fora do país. “Para mim não era justo estar a fazer um produto de excelência, com boa aceitação no mercado europeu, e não ser mostrado aqui.”

A produção vitivinícola foi outra das áreas representadas no certame. Pedro Martins, diretor-geral e enólogo da Quinta dos Castelares, marcou presença com o objetivo de dar a conhecer a empresa sediada no concelho e os vinhos produzidos na região.

Para o produtor, a feira constitui uma oportunidade para chegar a visitantes que ainda não conhecem a Quinta dos Castelares e, simultaneamente, promover o território. “A nossa intenção é apresentar às pessoas que ainda não conhecem a Quinta dos Castelares que nós somos uma empresa de Freixo, com uma vinha já com uma área relativamente grande e que gostamos de mostrar os nossos produtos”, explicou.

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A participação pretende também contribuir para a atração de visitantes e para a divulgação do Douro Superior. “Queremos tentar puxar mais turistas, mais gente a vir conhecer Freixo, a vir conhecer vinhos do Douro e do Douro Superior”, afirmou.

A iniciativa, promovida pelo município, assume uma forte componente de valorização da economia local e da identidade freixenista, com uma particularidade que o presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, considera essencial que passou pela participação exclusiva de expositores do concelho.

“Este certame tem uma particularidade, que é feito apenas e só com expositores locais, e essa é a valorização e componente forte”, afirmou o autarca. Para Nuno Ferreira, a Feira Sabores e Tradições assenta em três pilares. “Primeiro, pela valorização do território, segundo, a valorização da economia local com os nossos produtos endógenos e mostrar aquilo que melhor se faz no nosso território e terceiro, aquilo que é o fundamental: o orgulho e o bairrismo da identidade freixenista”, concluiu.

Entre os produtos em destaque estavam o vinho, o azeite e a amêndoa, mas também o artesanato e outras produções resultantes da transformação de matérias-primas locais.