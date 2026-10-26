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Produtores querem afirmar os vinhos de Trás-os-Montes e conquistar novos mercados

Na primeira Semana dos Sabores de Trás-os-Montes e Wine Experience, em Bragança, Ana Alves, da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes defendeu, uma maior presença dos vinhos regionais nos restaurantes.

Iniciativa decorreu no sábado, no jardim do Museu do Abade de Baçal
Iniciativa decorreu no sábado, no jardim do Museu do Abade de Baçal
Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
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26 out. 2026, 08:30

O futuro dos vinhos de Trás-os-Montes constrói-se entre a vontade de preservar um legado familiar, a necessidade de conquistar novos consumidores e a ambição de afirmar uma identidade regional à mesa. Foi essa a mensagem que atravessou a primeira edição da Semana dos Sabores de Trás-os-Montes e Wine Experience, que decorreu em Bragança e juntou produtores de vinho, representantes do setor vitivinícola e agentes económicos em torno da valorização do que a região tem de melhor.

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Para Liliana Taveira, produtora do vinho Persistente, de Valpaços, continuar a atividade não é apenas uma decisão económica. “Quero dar continuidade porque isto é um legado de família e tem todo o mérito para não morrer aqui”, afirmou a produtora, cuja exploração, situada na encosta do Rabaçal, se prepara para completar 20 anos.

A história começou com o pai, mas é agora Liliana Taveira quem quer assegurar que o projeto continua a crescer e a chegar a novos consumidores. Uma vontade que persiste apesar das dificuldades que atravessam a agricultura e, em particular, o setor do vinho. “Mesmo assim vale a pena apostar. São produtos de excelência e temos qualidade única na região. Não se pode desistir. Não é porque o mercado está tenso que podemos baixar armas”, defendeu, dizendo que o fator económico é uma das principais preocupações. A abundância de oferta, conjugada com a diminuição do consumo, “torna mais difícil escoar a produção” e garantir a sustentabilidade do negócio.

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Carta de vinhos para dar protagonismo à região

Para Ana Alves, da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, é fundamental aproximar os vinhos dos consumidores, através da restauração e da hotelaria. Quem visita Trás-os-Montes procura a gastronomia, os produtos locais e a autenticidade da região, mas nem sempre encontra uma oferta de vinhos que acompanhe essa experiência. “Os restaurantes são verdadeiros promotores e embaixadores do território”, afirmou. É precisamente para reforçar essa ligação que a Comissão Vitivinícola está a implementar uma carta de vinhos dedicada a Trás-os-Montes, “através de um processo gradual, concelho a concelho”, acompanhado por ações de formação dirigidas aos profissionais da restauração.

A iniciativa pretende “aumentar a presença dos vinhos regionais nas ementas” e “melhorar o conhecimento dos profissionais” sobre as castas, as características e as possibilidades de harmonização dos vinhos com a gastronomia.

A marca que enquadra esta estratégia é “Eu Provo Trás-os-Montes”, pensada para dar maior visibilidade aos vinhos da região e criar uma identidade facilmente reconhecível pelos consumidores.

A primeira edição da Wine Experience contribuiu para esse objetivo ao reunir 23 produtores e cerca de 150 vinhos em prova.

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Quebra do consumo e alterações climáticas entre os desafios

Apesar das oportunidades, Ana Alves não escondeu as dificuldades que o setor enfrenta.

Este ano, em algumas zonas da região, a vindima começou excecionalmente cedo, com produtores a iniciarem os trabalhos em julho. A maturação mais acelerada das uvas e os teores alcoólicos mais elevados são sinais de uma realidade que exige adaptação. Ainda assim, considerou que “a viticultura de altitude, característica de parte de Trás-os-Montes, pode representar uma vantagem perante as alterações climáticas”, mas alertou para a necessidade de uma “gestão mais consciente da água” e de medidas que permitam utilizar os recursos de forma sustentável.

A transição geracional é outro dos desafios. Ainda assim, “a região, felizmente, conta com jovens agricultores e viticultores que assumiram as explorações dos pais e dos avós e procuram dar-lhes continuidade”, introduzindo novas formas de valorizar os negócios familiares.

Criar uma identidade à volta dos sabores transmontanos

A primeira Semana dos Sabores de Trás-os-Montes e Wine Experience nasceu da vontade da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança (ACISB). A ideia, segundo Anabela Anjos, secretária da ACISB, foi “reunir diferentes setores em torno de uma ideia comum”, ou seja, “valorizar os produtos regionais e afirmar a identidade de Bragança e de Trás-os-Montes”.

“A grande ideia é movimentar os produtos que são da nossa região e, claro está, associar à nossa gastronomia um vinho da nossa terra”, afirmou ainda, dizendo que “a gastronomia pode ser uma das grandes portas de entrada para o território, mas a experiência ganha outra dimensão quando a comida é acompanhada pelos vinhos produzidos localmente”.

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