Produtores de gado vão receber mais pelas perdas provocadas pelo lobo

Os produtores pecuários vão receber mais dinheiro pelas perdas provocadas pelos ataques de lobo. As indemnizações passam a abranger situações que até agora ficavam de fora e os valores pagos são mais de três vezes superiores aos anteriores, disse, em Vimioso, o ministro da Agricultura.

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José Manuel Fernandes, explicou que com esta revisão “a legislação permite apoiar mesmo aqueles que tiveram muitos ataques e que antes ia diminuindo consoante o número de casos que fossem a ocorrer no tempo, ou animais com menos de um ano que não eram apoiados, o que era um disparate”.

O titular da pasta da agricultura frisou ainda que, agora, o “importante é que a legislação seja aplicada”, rematou.

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Para o presidente da Câmara de Vimioso, António Santos, a legislação em vigor só será uma resposta efetiva se as indemnizações chegarem rapidamente aos produtores porque “ as indemnizações por ataques do lobo ibérico demoram meses e meses e algumas talvez nem sequer cheguem a ocorrer. Isso é grave porque o prejuízo dos agricultores existe”, referiu acrescentando que os prejuízos devem incluir os animais que desaparecem de certos locais na sequência dos ataques.

“Segundo me têm reportado os produtores, um gado que sofre um ataque do lobo numa região nunca mais volta àquela zona ou não se sente à vontade, fica transmalhado. Daí que deva ser previsto também um apoio financeiro, nomeadamente, às cabeças de gado que se perdem, que desaparecem e que resultam sempre em prejuízo do pastor”, concluiu.

O Governo anunciou recentemente alterações ao regime de indemnizações pelos ataques de lobo-ibérico, alargando as situações abrangidas e aumentando os valores pagos aos produtores pecuários. As novas regras incluem, entre outras alterações, casos de desaparecimento de animais e deixam de aplicar a redução progressiva das indemnizações.

Mais apoios para o setor agrícola da região

Além da questão das indemnizações pelos ataques de lobo, o presidente da Câmara de Vimioso aproveitou a presença do ministro da Agricultura para apresentar outras reivindicações relacionadas com o sector agrícola, nomeadamente no que diz respeito ao apoio aos agricultores, à fixação de jovens na atividade e à valorização das raças autóctones.

As reivindicações foram apresentadas durante as festividades em honra de São Lourenço, à margem do concurso de gado Mirandês, integrado no programa das festas da vila. António Santos defendeu que é necessário reforçar os apoios a uma atividade que considera fundamental para a economia e para a manutenção do território rural.

Entre as medidas que o município pretende implementar está a criação de um apoio financeiro pelo nascimento de vitelos de raça Mirandesa. “Queremos apoiar as raças autóctones”, adiantou o autarca, explicando que o município está ainda a acertar com os agricultores o valor a atribuir por cada vitelo.

O apoio deverá, assim, funcionar como um incentivo à manutenção e criação de gado de raça Mirandesa no concelho, sendo os moldes da medida e o montante a atribuir por cabeça definidos em conjunto com os produtores.