Prisão preventiva para homem que foi detido com mais de 2500 doses de droga

O homem, de 68 anos, que, na terça-feira, foi detido pela GNR, com mais de 2500 doses de droga, em Bragança, ficou em prisão preventiva.

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O homem foi detido durante uma fiscalização rodoviária, após os militares decidirem fazer uma busca à viatura, já que o condutor demonstrou “nervosismo”.

No interior do automóvel foram encontradas 2555 doses de haxixe e 15 doses de cocaína.

A GNR apreendeu ainda diverso material utilizado na preparação de doses de estupefacientes, 1875 euros em dinheiro, dois telemóveis e a viatura.