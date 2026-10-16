Prisão domiciliária para pai da menor que provocou acidente na A4

O pai que levou a filha menor depois de ter provocado uma colisão na Quinta da Seara, no nó de acesso à Autoestrada 4 (A4), ontem, em Bragança, ficou em prisão domiciliária. A medida foi decretada ao final desta tarde pelo Tribunal Judicial de Bragança.

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Recorde-se que pai foi intercetado, ontem, com a filha ao final da tarde na cidade pela GNR. Tendo depois sido detido para diligências posteriores levadas a cabo pela Polícia Judiciária.

A fuga deste homem com a criança aconteceu ontem à tarde. Alegadamente, a família materna da criança levou-a sem o consentimento do pai. O homem, que vive em Macedo de Cavaleiros, seguiu os familiares da ex-companheira, o que resultou em colisões rodoviárias, despistes e tentativas de atropelamento em plena estrada.

Ao que conseguimos apurar, o homem e a ex-mulher, ambos de etnia cigana, viviam em Espanha. Depois, o casal terá vindo para Macedo de Cavaleiros e a relação terá terminado por causa de uma alegada traição amorosa, por parte da mulher. Assim, o pai ficou com a guarda da criança, conforme ditam os costumes desta etnia. A mulher regressou a Espanha e tentou levar a criança com a ajuda de familiares, o que motivou o aparato que ontem, cerca das 14h, aconteceu em plena estrada, em Bragança.