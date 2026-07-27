Presidente da Câmara quer voltar a ter o Exército em Bragança

A presidente da Câmara de Bragança, Isabel Ferreira, defendeu, sexta-feira, que o concelho deve voltar a acolher uma presença permanente do Exército, considerando que a próxima década poderá abrir uma oportunidade para reivindicar esse regresso.

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À margem da cerimónia militar do Juramento de Bandeira do 4.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2026, realizada na cidade, a autarca afirmou que a evolução das prioridades de financiamento europeu poderá favorecer o reforço da componente da Defesa. “Já disse isto ao comandante ‘na próxima década, 2030-2040, uma vez que o próximo quadro comunitário tende a ter um grande reforço do Exército, eventualmente até em detrimento dos fundos de coesão, o que é uma perda para Portugal e, em particular, para concelhos como Bragança, será o momento certo para reivindicarmos a presença do Exército e o regresso aqui a Bragança”, afirmou.

Questionada sobre contactos já efetuados para concretizar essa intenção, Isabel Ferreira esclareceu que apenas transmitiu essa vontade ao comandante do Regimento de Infantaria n.º 19. “Não está nas nossas prioridades, não está no nosso programa autárquico, mas penso que olhar estrategicamente para esta área a partir de 2030 é inteligente”, vincou.

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Juramento de Bandeira regressou a Bragança dez anos depois

A cerimónia militar do Juramento de Bandeira do 4.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2026 decorreu na sexta-feira, em Bragança, reunindo militares, familiares e entidades civis e militares. “Considerámos que estava na altura de regressar para manter esta presença junto da comunidade e recordar a ligação histórica entre Bragança e o Exército”, explicou o comandante do Regimento de Infantaria n.º 19, coronel de Infantaria Ribeiro de Faria, sendo que a última cerimónia de juramento realizada em Bragança tinha acontecido em 2016.

O comandante do Regimento de Infantaria n.º 19 explicou ainda que a descentralização destas cerimónias pretende “aproximar o Exército das populações da sua área de responsabilidade”.

Segundo o responsável, o Regimento ministra anualmente sete cursos de Formação Geral Comum de Praças e realiza habitualmente duas ou três cerimónias de juramento fora de Chaves, sendo Bragança um dos concelhos escolhidos.

Nesta cerimónia concluíram o curso 44 militares, dos quais 42 prestaram juramento de bandeira. Seguem-se agora sete semanas de instrução complementar antes da colocação nas diferentes unidades do Exército.

O comandante confirmou ainda que entre os novos militares existem recrutas oriundos de Trás-os-Montes, incluindo da região de Bragança, resultado do trabalho de recrutamento desenvolvido através do gabinete de atendimento ao público existente na cidade.