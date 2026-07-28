Presidente aguarda reunião com o Governo para discutir ligação à Puebla de Sanabria

A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, tem uma reunião agendada com o ministro das Infraestruturas, na primeira semana de agosto, onde a ligação rodoviária entre Bragança e Puebla de Sanabria será um dos temas em destaque.

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A autarca explicou que a reunião acontece numa altura em que o projeto já obteve parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Declaração de Impacte Ambiental, mas perdeu o financiamento inicialmente assegurado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Isabel Ferreira recordou que o município apresentou uma audiência prévia relativamente à decisão de devolver cerca de 1,9 milhões de euros já recebidos no âmbito do PRR, uma vez que a empreitada não foi concluída dentro dos prazos definidos. “Temos já a Declaração de Impacte Ambiental. Fizemos a nossa audiência prévia em relação à necessidade de devolução de 1,9 milhões de euros, por ser do PRR e a obra não estar concluída, e não tive resposta da estrutura de missão. Falei na semana passada com a Autoridade de Gestão Norte 2030, que me disse que também estava a aguardar a posição da estrutura de missão Recuperar Portugal. Não é um caso único, há milhares de projetos no âmbito do PRR que vão ter de ter uma solução”, afirmou.

Questionada sobre a possibilidade de uma prorrogação dos prazos de execução do PRR, a presidente mostrou-se pouco otimista. “Não acredito. Tudo o que o Governo tem dito é que termina a 31 de agosto”, disse.

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A autarca esclareceu que o prazo diz respeito à execução das obras, referindo que o município continua a concluir outros investimentos financiados pelo PRR. “Até 31 de agosto temos obras para executar. Temos, por exemplo, novos investimentos no Museu Abade de Baçal, nomeadamente a substituição das caixilharias e intervenções no jardim, que ainda vamos realizar até essa data”, clarificou.