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Preço das casas sobe 31% e arrendamento dispara 35% em Bragança

Bragança é o distrito do Norte onde o preço de arrendamento mais subiu
Bragança é o distrito do Norte onde o preço de arrendamento mais subiu
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Carina Alves

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27 ago. 2026, 15:25

Bragança é um dos distritos portugueses onde os preços dos imóveis mais aumentou no último ano, tanto na venda como no arrendamento.

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O mercado imobiliário de Bragança registou uma forte valorização em agosto, contrariando a estabilidade verificada a nível nacional. De acordo com o Barómetro do Imovirtual, o preço médio dos imóveis anunciados para venda no distrito chegou aos 131 mil euros, mais 31% do que no mesmo mês de 2025, quando o valor médio era de 100 mil euros.

A evolução coloca Bragança entre os distritos com maior crescimento dos preços de venda em Portugal. No Norte, apenas alguns mercados apresentam uma subida de dimensão semelhante, numa região onde o preço médio de venda aumentou 3,6% num ano, para 290 mil euros.

A subida assume particular expressão quando comparada com a realidade nacional. Em Portugal, o preço médio dos imóveis anunciados para venda manteve-se nos 430 mil euros, exatamente o mesmo valor registado em agosto do ano passado.

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Arrendamento sobe ainda mais

No mercado de arrendamento, a evolução de Bragança é igualmente significativa. O preço médio mensal atingiu os 675 euros, contra 500 euros em agosto de 2025. Trata-se de um aumento de 35% num ano, o maior registado entre os distritos do Norte.

A subida supera também largamente a evolução nacional. Em Portugal, o preço médio das rendas manteve-se nos 1.300 euros mensais, enquanto no Norte aumentou 20%, para 900 euros.

Bragança fica, ainda assim, abaixo do preço médio regional. O distrito apresenta uma renda média de 675 euros, enquanto no Porto o valor chega aos 1.200 euros e em Viana do Castelo aos 910 euros.

 

Mercado transmontano em forte transformação

Os números revelam uma dinâmica particularmente forte no mercado imobiliário de Bragança. O distrito combina uma subida expressiva dos preços de venda com um aumento ainda mais acentuado no arrendamento, numa altura em que o comportamento do mercado português é bastante desigual entre regiões.

No conjunto do país, os preços mantiveram-se praticamente estáveis face a julho. Na venda, a média nacional passou de 427 mil para 430 mil euros, enquanto no arrendamento permaneceu nos 1.300 euros.

A realidade de Bragança é, por isso, bastante diferente da tendência nacional. Em apenas um ano, o preço médio anunciado para venda aumentou 31% e a renda média subiu 35%.

O Barómetro do Imovirtual mostra que Bragança surge como um dos exemplos de valorização particularmente acentuada tanto no mercado de compra como no de arrendamento.