Pizzi distinguido com Medalha Sócio de Mérito da Associação de Futebol de Bragança

O antigo internacional português, Luís Miguel Fernandes, mais conhecido como Pizzi, foi agraciado com a Medalha de Sócio de Mérito da Associação de Futebol de Bragança.

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Pizzi diz ser um “orgulho enorme” receber a mais alta distinção atribuída pela associação.

“Como eu já disse muitas vezes, levo sempre o nome de Bragança comigo para todo o lado. É um orgulho para mim ser brigantino, por isso estas distinções na minha terra, na minha cidade, são sempre especiais. Para mim e para a minha família significa muito”, disse, reiterando que “foram muitos anos” a tentar “elevar e levar” o nome de Bragança “pelo mundo fora”.

Pizzi começou a dar os primeiros pontapés na bola ao leme do Futebol Clube Mãe d’Água e depois seguiu para o Grupo Desportivo de Bragança, onde chegou à equipa principal até dar o salto para o campeonato de Portugal, ao leme do Sporting Clube de Braga. Passou por diversos clubes de Portugal e equipas além-fronteira, mas foi no Sport Lisboa e Benfica que se destacou.

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Com as quinas ao peito conta 17 internacionalizações e afirma que foi o troféu da Liga das Nações “o que mais o marcou”.

“Tirando o campeonato nacional com o Benfica, acho que um dos que mais marcou foi a conquista da Liga das Nações por Portugal, porque representar Portugal é um orgulho enorme para qualquer jogador e vencer um título a representar Portugal ainda mais”, contou.

O Brigantino despediu-se, em maio, dos relvados enquanto jogador. Apesar de admitir que se vai dedicar à família e “desligar dos últimos anos intensos do futebol” já está a formar-se como treinador e não descarta a possibilidade de regressar a Trás-os-Montes para treinar um clube da região.

“Estou a preparar-me para o futuro, para o que vem aí. Possivelmente poderemos ter um Pizzi treinador, mas só o futuro dirá. Depende também muito das oportunidades, daquilo que poderá surgir, mas estou-me a preparar para o que vem aí”, afirmou, acrescentando que “é sempre um prazer estar ligado à Bragança”.

“Depende muito de vários fatores. Agora tenho a minha família e as minhas coisas em Lisboa, mas nunca se sabe. Obviamente que estou disponível e aberto a todo tipo de ofertas”, frisou.

Na cerimónia, que decorreu na sede da Associação de Futebol de Bragança, marcou presença o primeiro treinador de Pizzi no Grupo Desportivo de Bragança. Beto Antas recordou os primeiros passos do futebolista nos Benjamins do Grupo Desportivo de Bragança e depois o seu percurso até ele chegar à equipa principal.

Beto Antas diz que sente “muito orgulho” pelo percurso e conquistas de Pizzi ao longo da carreira. “Sinto-me um privilegiado por ter feito parte do trajeto dele”, disse, revelando que “desde o primeiro dia” viu que Pizzi era “um miúdo diferenciado” e que “sempre apostou e acreditou que poderia chegar longe”.

“Felizmente chegou aos patamares que chegou e é com enorme satisfação e orgulho imenso, que não me cabe no peito. Ele representou tão bem o futebol, a cidade dele e os amigos que nunca esqueceu”, rematou.

A distinção atribuída a Pizzi é a maior do organismo desportivo distrital. O presidente da Associação de Futebol de Bragança, António Ramos, explicou que este prémio visa “honrar o trajeto desportivo das pessoas que passaram pela Associação de Futebol de Bragança e reconhecer o trabalho e trajeto que foi desenvolvido em prol de elevar a Associação Futebol Bragança, os seus clubes, e todos os atletas”.

António Ramos salientou que o Atleta transmontano “merece toda a consideração e reconhecimento” pelo trajeto que fez, destacando que Pizzi é um dos muitos talentos que integram os clubes da AFB.

“A Associação Futebol de Bragança é a montra do trabalho que os clubes fazem durante as suas épocas desportivas. E apresentamos a toda a comunidade a nível nacional aquilo que é o trabalho desenvolvido internamente. Daí que o talento que há na nossa região tem vindo a ser captado regularmente pelos grandes clubes e nesse sentido temos feito um trabalho extraordinário. Depois a competitividade e a competência dos nossos atletas fazem com que eles evoluam e temos vários exemplos na nossa Associação, vários internacionais de formação, vários atletas que foram muito bem-sucedidos no futebol e, apesar de ainda não termos no futebol de praia, iremos ter no futuro”, garantiu

A Medalha de Sócio de Mérito da Associação de Futebol de Bragança é a mais alta distinção do organismo. Foi atribuída a Pizzi pelo seu percurso profissional a nível nacional e internacional.