Pedro Chagas Freitas visitou o Centro Social Paroquial de Izeda

O Centro Social Paroquial de Izeda, no concelho de Bragança, recebeu a visita de Pedro Chagas Freitas.
Longe dos auditórios, de feiras de livros e dos lançamentos que habitualmente marcam a sua agenda, o autor percorreu os corredores da instituição num ambiente de grande proximidade. O objetivo foi conhecer aquilo que tantas vezes permanece invisível.
“Foi tentar perceber, por um lado, o que é que estar aqui, viver aqui, o que é que é único, o que é que é humano, o que é que no limite faz a diferença. E nós às vezes só olhamos para as coisas grandes, para as coisas que estão no centro dos holofotes. E a minha visão aqui é precisamente a contrária, tentar ver o que às vezes não está à vista. O que às vezes não está à vista é o que é, o que me interessa também colocar o holofote sobre isso, sobre o que não estava visto, e gostei muito do que vi”, disse.
O escritor sentou-se ao lado dos idosos, conversou sem pressa e escutou relatos de vida que dificilmente cabem nas páginas de qualquer livro.
“São pessoas que têm muito para contar, são pessoas que viveram muito, são pessoas que me podem ensinar muito, que espero que se coloquem também no papel de perguntadoras. É o que eu tento sempre dizer, não é por eu ser mais velho que não faço perguntas. Eu tento fazer perguntas, eu estou sempre a perguntar aos mais novos coisas, eu quero saber também. E julgo que este espaço é um espaço humano mais do que um espaço físico. Não interessam muito as paredes, interessa o que é que as pessoas fazem com o espaço que têm. E eu julgo que as pessoas têm de ter essa humildade. Eu estou aqui no lado também de humildade, no sentido de perceber O que é que eu posso fazer? O que é que no limite a minha presença pode trazer a alguém? E isso é o máximo que eu posso fazer, é estar. É o jogo que nós às vezes desprezamos, o estar. Achamos que o estar não é importante. O mais importante é estar, o mais importante é dizer, eu estou aqui”, referiu.
Durante a visita, o escritor reuniu igualmente com a Direção do centro, procurando compreender as dinâmicas da instituição, os desafios diários e a forma como é prestado o acompanhamento aos residentes.
“Senti que há um cuidado, que há uma capacidade de olhar para o outro, para a individualidade do outro. E julgo que nós temos essa obrigação também, de respeitar a individualidade do outro, tentar perceber o que é que o outro é, o que é que o outro precisa. E eu senti aqui que é possível nós termos esse cuidado também num espaço como este”, conclui.
Pedro Chagas Freitas é autor de várias obras e já vendeu mais de um milhão e meio de livros em todo o mundo.