Clube Académico de Bragança vai avançar com requalificações no pavilhão

O Clube Académico de Bragança (CAB) vai avançar com a reconstrução dos balneários do seu pavilhão desportivo, num investimento elegível de 92.600 euros, após a aprovação da candidatura apresentada ao Comité Olímpico de Portugal (COP), no âmbito do programa de Requalificação de Instalações Desportivas no Território Nacional.

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A intervenção conta com um apoio de cerca de 45 mil euros do Comité Olímpico de Portugal e uma comparticipação de 30 mil euros do Município de Bragança. O montante remanescente, na ordem dos 23 mil euros, será assegurado pelo próprio clube.

Em declarações sobre o projeto, Sérgio Machado, presidente da direção do CAB, explicou que a obra pretende dar resposta ao estado de degradação das instalações e às necessidades de um clube que recebe diariamente atletas de diferentes idades e modalidades.

“O pavilhão do Clube Académico de Bragança data dos inícios dos anos 80 e está quase a fazer 50 anos”, recordou o dirigente, sublinhando que os dois balneários existentes, de grandes dimensões, já não respondiam adequadamente à dinâmica atual do clube.

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A solução passa pela substituição dos dois espaços por quatro balneários mais pequenos, mas preparados para responder às necessidades das equipas e à utilização diária do equipamento desportivo. O projeto contempla ainda a criação de uma casa de banho adaptada a pessoas com mobilidade reduzida e a melhoria das condições de acessibilidade, incluindo para utilizadores de cadeira de rodas.

Segundo Sérgio Machado, a intervenção é particularmente importante tendo em conta o número de praticantes que utilizam as instalações. O Clube Académico de Bragança conta atualmente com cerca de 570 atletas e praticantes, dos quais 473 têm entre cinco e 18 anos, distribuídos por 13 modalidades.

Financiamento repartido entre três entidades

O presidente do CAB destacou a importância do modelo de financiamento tripartido, que permite ao clube concretizar uma intervenção de maior dimensão do que aquela que conseguiria suportar exclusivamente com recursos próprios.

O programa do Comité Olímpico de Portugal prevê uma comparticipação de até 50% do investimento, com um limite máximo de 45 mil euros. A restante verba tem de ser assegurada pelos clubes e pelos municípios envolvidos.

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“Isto é um esforço tripartido”, afirmou Sérgio Machado, que reconheceu o papel determinante da Câmara Municipal de Bragança na viabilização do projeto.

O dirigente agradeceu o apoio do município, considerando que, sem essa comparticipação, o clube dificilmente conseguiria suportar o investimento necessário à reconstrução dos balneários.

A candidatura foi aprovada no âmbito de um programa que, segundo o presidente do CAB, recebeu cerca de 200 candidaturas, das quais aproximadamente 85 foram selecionadas.

Sérgio Machado recordou ainda que este não é o primeiro investimento realizado através de um modelo de financiamento partilhado. Há cerca de dois anos, o pavilhão foi alvo de uma intervenção no piso, também com recurso a financiamento público, apoio municipal e contribuição do próprio clube.

O objetivo passa por continuar a melhorar as condições de prática desportiva, procurando programas de financiamento que permitam modernizar um equipamento com várias décadas de utilização.

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As obras ainda não começaram. De acordo com Sérgio Machado, a aprovação da candidatura foi comunicada ao clube há poucas semanas e os contratos-programa foram assinados no Porto, numa cerimónia que contou com a presença da ministra da Juventude e do Desporto e do presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes.

A partir desta fase, o clube pretende aprofundar o projeto, definir os pormenores da intervenção e avançar para a execução dos trabalhos com a maior brevidade possível.

O prazo estabelecido no contrato é de 18 meses, período durante o qual deverá ser concretizada a obra.

A requalificação dos balneários pretende, assim, melhorar as condições de utilização do pavilhão do Clube Académico de Bragança, reforçando a capacidade de resposta às necessidades dos atletas, treinadores e restantes utilizadores.