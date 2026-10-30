Patrícia Geraldes leva a Linguagem do Tempo e da Terra ao Museu do Abade de Baçal
Natural de Picote, a artista inaugurou, sábado, a exposição “Linguagem do Tempo e da Terra”, uma viagem pelas matérias, pelas memórias e pelos saberes de Trás-os-Montes. A lã, o linho, o barro e os materiais que a sociedade descarta ganham uma nova vida numa obra que convida a olhar para a natureza com tempo, respeito e sensibilidade.
Há materiais que quase ninguém vê. A lã que sobra depois da tosquia, o linho antes de se transformar em fio, as borras de café, as plantas que já cumpriram a sua função. Para Patrícia Geraldes nada disto é apenas resto. Há beleza no que se abandona, há histórias na matéria e há um tempo próprio em tudo aquilo que nasce da terra. É nesse território de descoberta, entre a natureza, a memória e a transformação, que se constrói “Linguagem do Tempo e da Terra”, a exposição que a artista inaugurou no Museu do Abade de Baçal, em Bragança.
Natural de Picote, no concelho de Miranda do Douro, Patrícia Geraldes regressa simbolicamente às suas raízes através de uma exposição que tem muito de Trás-os-Montes, não apenas pelos materiais que utiliza, mas também pela relação com as pessoas, com os ofícios tradicionais e com uma paisagem que continua a alimentar a sua pesquisa artística. A exposição pode ser vista até 24 de janeiro de 2027.
“Interessa-me trabalhar com recursos e materiais que têm sido descartados ao longo do tempo”, explicou a artista, que procura dar uma nova existência àquilo que tantas vezes é considerado “sem utilidade”. O seu trabalho parte da “experimentação”, mas também de uma escolha consciente, “criar sem esgotar os recursos do planeta”, encontrando possibilidades onde outros veem o fim de um ciclo.
A beleza escondida naquilo que sobra
A relação de Patrícia Geraldes com a arte “começou na infância”, através da “curiosidade pelos pigmentos naturais, pelo barro, pelas pedras e pela madeira”. Desde cedo, interessou-se pelas possibilidades de cada material, pela forma como podia ser explorado e transformado. Mais tarde, a formação em Belas-Artes, no Porto, abriu-lhe novos caminhos, que se alargaram com experiências internacionais na Tunísia e na Índia. Essas viagens trouxeram-lhe “outras formas de olhar para o mundo, para as comunidades e para os recursos disponíveis”. Na Índia, desenvolveu “projetos artísticos colaborativos, oficinas e intervenções de arte pública”, aprofundando uma prática que não se limita ao atelier e que procura envolver as pessoas no próprio processo criativo.
Hoje, essa experiência cruza-se com o regresso frequente a Picote, onde encontra matérias-primas e conhecimentos que alimentam a sua obra. Um dos encontros mais marcantes aconteceu quando visitou um pastor e se deparou com uma enorme quantidade de lã após a tosquia. “A imagem ficou-me na memória. Aquilo que, para muitos, representava um problema de escoamento e um material difícil de valorizar revelou-se uma possibilidade artística. Foi uma imagem encantadora. Vi logo o potencial que aquilo tinha para o meu trabalho”, recordou, dizendo que não pretende transformar a matéria até apagar a sua identidade. Pelo contrário, interessa-lhe aquilo que ela transporta desde a origem, a textura, a forma, a memória do lugar e a relação com quem a produziu.
O mesmo acontece com o linho, trabalhado antes de chegar à forma de fio. “A matéria permanece próxima do seu estado natural” e é a partir dessa condição que surgem as esculturas.
Dar tempo à natureza
Na exposição, a sustentabilidade não surge como um conceito abstrato ou uma palavra de ordem. Está presente nas escolhas concretas da artista, na origem dos materiais e na recusa de uma produção que consuma continuamente novos recursos.
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As borras de café e as plantas utilizadas em infusões, por exemplo, “poderiam seguir para o lixo ou para a compostagem”, mas Patrícia Geraldes escolhe outro caminho. Transforma-as em arte, prolongando a sua existência e questionando a fronteira entre aquilo que tem valor e aquilo que é descartado. “Não estou interessada em produzir peças que esgotem os recursos que o nosso planeta nos dá”, afirmou, destacando que lhe interessa “produzir peças com recursos que têm sido descartados ao longo do tempo.”
É uma posição artística que também contém uma dimensão ecológica, social e política. Ao recuperar materiais desvalorizados, a artista chama a atenção para os modos de produção e consumo contemporâneos e para a necessidade de respeitar os ritmos naturais.
E há, neste trabalho, uma ideia essencial, “a natureza não deve ser obrigada a acompanhar a velocidade humana”. “A lã cresce ao seu ritmo, o linho tem o seu tempo e cada matéria possui um percurso que merece ser compreendido antes de ser transformado”, disse ainda.
Essa relação com o tempo está no centro da exposição. Não se trata apenas de mostrar objetos feitos a partir de materiais naturais, mas de tornar visível aquilo que habitualmente permanece escondido, os processos, os ciclos, as mãos e os conhecimentos que ligam a matéria à vida.
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Arte feita de pessoas
A matéria não é a única protagonista do trabalho de Patrícia Geraldes. As pessoas e os seus conhecimentos ocupam igualmente um lugar importante no processo criativo. A artista procura envolver quem encontra, reconhecer capacidades e recuperar gestos que fazem parte da experiência quotidiana das comunidades. “Eu envolvo muito as pessoas no meu processo de trabalho”, explicou, acrescentando que gosta de partir dos talentos e dos saberes de quem a rodeia para desenvolver os seus projetos.
Essa dimensão colaborativa aproxima a arte dos ofícios tradicionais e das experiências de vida. Um pastor, alguém que conhece o trabalho do linho ou uma pessoa que domina determinada técnica “podem tornar-se participantes” de um processo que ultrapassa a criação individual. É também por isso que Picote e a região ocupam um “lugar tão relevante” nesta exposição. Mais do que uma referência geográfica, são espaços de contacto, aprendizagem e descoberta.
Continuar a descobrir o que não é evidente
Aos 46 anos, Patrícia Geraldes não apresenta o seu percurso como algo concluído. Pelo contrário, fala do futuro como uma continuação da pesquisa, da curiosidade e da vontade de descobrir possibilidades onde nem sempre é evidente que existam. “Vou continuar este caminho de descobrir coisas, olhar para o mundo sem ver aquilo que é o mais evidente”, terminou.
Até 24 de janeiro de 2027, quem visitar a exposição poderá descobrir uma linguagem feita de matéria, paciência e sensibilidade. Uma linguagem que não procura impor-se à terra, mas aprender com ela, e que lembra, em cada peça, que aquilo que julgamos ser o fim pode ser apenas o princípio de outra história.
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Trás-os-Montes como lugar de encontro
A inauguração no Museu do Abade de Baçal tem um significado particular. Apesar de desenvolver uma carreira com dimensão internacional, Patrícia Geraldes apresenta pela primeira vez o seu trabalho em Trás-os-Montes. O diretor do museu, Jorge da Costa, que destacou que “o facto de a artista ter raízes em Picote foi fundamental para a obra que construiu”, sublinhou que a exposição permite dar a conhecer uma alguém cuja carreira ultrapassa as fronteiras nacionais, mas cujo trabalho mantém uma relação próxima com o território transmontano.
Jorge da Costa acompanha o trabalho de Patrícia Geraldes “há vários anos” e considerou que este era o “momento certo” para a apresentar ao público da região. “Os museus também estão cá para isso”, afirmou, referindo-se à missão de dar visibilidade a artistas e talentos que nem sempre chegam ao conhecimento das comunidades locais.