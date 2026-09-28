Passeio Motard Inclusivo junta utentes dos Santos Mártires e Motocruzeiro

Dez utentes do Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires participaram na segunda edição do Passeio Motard Inclusivo, uma iniciativa que voltou a juntar a instituição ao Motocruzeiro para proporcionar uma tarde diferente, marcada pelo convívio, pela inclusão e pelas motas.

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A iniciativa pretende proporcionar aos utentes com deficiência e incapacidade uma experiência que nem sempre está ao seu alcance, permitindo-lhes sair da rotina e percorrer a cidade acompanhados por motards.

Para Mateus Pinheiro, responsável pelo Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires, a iniciativa permite “proporcionar-lhes estes momentos de convívio e este passeio”, mas também reforçar a dimensão inclusiva.

“No fundo estamos aqui a incluir as pessoas e a proporcionar-lhes essas mesmas oportunidades de desfrutarem de uma experiência que para nós é a vida normal”, explica.

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O responsável da instituição destaca ainda a reação dos utentes ao longo do percurso. “O feedback é constante desde que iniciámos aqui o trajeto. Eles vão sempre a cumprimentar as pessoas, a gesticular, com essa alegria que é bem visível”, afirma.

A iniciativa já ganhou um lugar de destaque no calendário da instituição. “É se calhar das atividades mais importantes do nosso calendário, também porque se demarca pela diferença e por essa marca de inclusão”, sublinha Mateus Pinheiro.

“Isto não tem preço”

Do lado dos motards, o convívio e a inclusão são apontados como os principais motivos para participar na iniciativa.

Romeu Salvador, que participa pelo segundo ano consecutivo, destaca a possibilidade de proporcionar aos utentes uma experiência diferente. Este ano levou também a filha, numa forma de transmitir às gerações mais novas o espírito de entreajuda associado ao motociclismo.

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“É muito bonito vê-los felizes, sorridentes, de uma forma que eles não conseguem fazer sozinhos”, afirma, considerando que os momentos de convívio permitem também criar laços entre os participantes.

Luísa Brás participou pela primeira vez e destaca a componente inclusiva do passeio. “São pessoas que devem ser incluídas em todas as atividades e eventos, e acho que também para eles é um evento bonito”, sublinha.

Também Celina Almeida se juntou este ano à iniciativa e aponta o convívio, a inclusão e a possibilidade de ajudar a instituição como razões para participar. “Acho que isto é fantástico mesmo”, afirma, acrescentando que ver a reação dos utentes durante o passeio acaba por ser a maior recompensa e frisa, “Isto não tem preço.”

Uma tarde diferente para os utentes

Para Mónica Santos, que participou pela segunda vez, o passeio é sobretudo uma oportunidade para conhecer pessoas novas, conviver e divertir-se.

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“Conhecer pessoas novas, conviver uns com os outros e passear e divertirmo-nos”, resume.

Andar de mota é também uma das partes que mais aprecia. “É muito divertido”, diz Mónica, que voltou a participar este ano apesar de não andar habitualmente de moto.

Motocruzeiro quer manter iniciativa no calendário

Francisco Vara, presidente do Motocruzeiro, considera que a parceria com os Santos Mártires corresponde também à missão do clube e destaca a relação que se tem criado com os utentes.

“Sentimo-nos muito bem, sentimo-nos confortáveis, sentimos que é para isto também que o Motocruzeiro existe”, afirma.

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O responsável conta que os laços criados ao longo das duas edições são já visíveis e recorda o momento em que uma das utentes o reconheceu e o cumprimentou pelo nome à chegada. “É de facto muito agradável e muito bom”, salientou.

Para Francisco Vara, o Passeio Motard Inclusivo começa a consolidar-se no calendário de atividades do Motocruzeiro, juntando-se a outras iniciativas de caráter social promovidas pelo clube.

O valor das inscrições era de 10 euros por pessoa. O montante angariado reverte para a aquisição de material de climatização para a Unidade de Apoio à Pessoa com Deficiência e Incapacidade.

A iniciativa Passeio Motard Solidário surgiu no ano passado no âmbito das comemorações dos 40 anos do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires.