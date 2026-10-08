“Outubro Rosa” sensibiliza comunidade

A Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) volta a assinalar o “Outubro Rosa” com um conjunto de iniciativas que procuram sensibilizar a comunidade para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama, mas também angariar fundos para apoiar doentes oncológicos e as suas famílias.

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O programa arrancou no dia 4 de outubro, com uma caminhada solidária, em São Joanico, no concelho de Vimioso.

Para o dia 10 estão marcadas duas das iniciativas que já fazem parte da programação da campanha em Bragança: o “Pão Solidário” e o “Chá Rosa”. No dia 18, será a vez de Izeda receber uma caminhada solidária, enquanto o encerramento do programa está marcado para 25 de outubro, em Bragança, com uma caminhada simbólica entre a Praça da Sé e a Catedral. O percurso termina com a participação numa eucaristia dominical.

Para Anabela Anjos, da Delegação de Bragança da LPCC, um dos sinais mais positivos é o crescente envolvimento das próprias comunidades. “As pessoas estão cada vez mais a ajudar-nos também a passar essa mensagem”, explicou, referindo que são cada vez mais as localidades que contactam a delegação para se associarem à iniciativa, como sendo através das caminhadas.

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Mais do que momentos de convívio, as iniciativas pretendem reforçar a ideia de que a prevenção e a sensibilização devem envolver toda a comunidade. Para Anabela Anjos, o crescente envolvimento das populações mostra também o trabalho de proximidade desenvolvido pela Liga ao longo do ano. A instituição tem procurado “deslocar-se às aldeias” para explicar o seu trabalho, dar a conhecer os apoios disponíveis e reforçar a mensagem de prevenção.

A responsável considerou ainda que existe hoje uma maior abertura para falar sobre a doença oncológica. “Cada vez mais as pessoas estão mais sensíveis para esta causa”, afirmou, destacando a importância de “procurar informação, realizar os rastreios e estar atento a eventuais alterações”.

Mil pães por uma causa

Uma das iniciativas de solidariedade com maior tradição no “Outubro Rosa” é o “Pão Solidário”.

A ação envolve a Padaria Pão Gimonde e a Moagem do Loreto. Serão disponibilizados mil pães, este ano ao preço de 1,50 euros cada, devido ao aumento do custo das matérias-primas. Caso sejam vendidos todos os exemplares pelo valor definido, a iniciativa permitirá angariar 1500 euros, que revertem integralmente para a LPCC.

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A responsável recordou que, nas edições anteriores, a generosidade da população fazia com que o montante angariado ultrapassasse frequentemente o valor correspondente à venda dos mil pães. “Este ano esperamos mais”, destacou.

E o dinheiro assume particular importância perante o número crescente de pessoas que procuram apoio junto da instituição. “Cada vez mais temos situações de pessoas que precisam da ajuda da Liga, em todos os aspetos”, salientou.

“Chá Rosa” junta sobreviventes, cuidadores e comunidade

Também no dia 10, a partir das 14h30, o Museu Abade Baçal recebe o “Chá Rosa”, pensado como um momento de encontro, informação e partilha. A iniciativa pretende juntar sobreviventes de cancro, cuidadores, especialistas, instituições e membros da comunidade, dando espaço à partilha de experiências e à reflexão sobre a doença.

A edição deste ano procura envolver particularmente a comunidade, através da participação de instituições e entidades que são convidadas a contribuir com textos e frases para o momento de partilha.

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Para além da sensibilização para a prevenção e o diagnóstico precoce, a iniciativa pretende chamar a atenção para o impacto que a doença tem nos doentes e nas famílias e para a importância do acompanhamento ao longo de todo o processo.

Apoio que vai além do que é visível

O trabalho da Delegação de Bragança da LPCC não se resume às campanhas de sensibilização. Ao longo do ano, a instituição presta apoio a doentes oncológicos e familiares, incluindo acompanhamento psicológico e apoio social. No caso específico do cancro da mama, a delegação conta ainda com o movimento “Vencer e Viver”, através do qual são disponibilizados diversos recursos destinados a mulheres que enfrentam a doença. “Temos desde próteses, a fatos de banho, soutiens, perucas, tudo aquilo que são as necessidades das mulheres”, explicou Anabela Anjos. A Delegação de Bragança dispõe também de uma psicóloga a tempo inteiro, reforçando a dimensão de acompanhamento emocional e psicológico prestado pela instituição.