Observação do eclipse com atividades no PINTA

O Município de Vimioso, em conjunto com o PINTA – Parque Ibérico de Natureza e Aventura, já tem tudo preparado para a observação do eclipse. As atividades começam de manhã e prolongam-se até à meia-noite, com a observação da chuva de estrelas após o fenómeno astronómico.

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A vice-presidente do Município de Vimioso, Cristina Miguel, explicou o programa. “Temos planeadas uma série de atividades, no PINTA, onde vai haver uma oficina que se chama ‘O Eclipse no Observatório do PINTA’. Ou seja, vai haver aqui introdução ao eclipse através de experiências interativas dentro do nosso observatório de astronomia”, afirmou.

A autarca acrescentou que esta iniciativa pretende também valorizar o espaço dedicado à observação astronómica. “Esta é também uma forma de dinamizar e valorizar este observatório”, disse, acrescentando que, durante a tarde, haverá também uma oficina de construção de projetores solares com recurso a materiais reciclados. “O objetivo é ensinar a construir projetores solares de material reciclado”, explicou.

Cristina Miguel adiantou ainda que a observação do eclipse está prevista para começar pelas 17h30 e prolongar-se até às 20h30. Após o fenómeno, o programa inclui uma sessão de observação das estrelas no PINTA. “Já tivemos essa atividade com a APGA e que foi fantástico, aquele sítio magnífico para observação das estrelas”, comentou.

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O local escolhido para acompanhar o eclipse sofreu alterações por motivos de segurança. A vice-presidente explicou que a observação estava inicialmente prevista para a Pedreira, onde se realiza a prova TT King of Portugal, mas acabou por ser transferida para a Atalaia. “Por questões de segurança e também porque queremos que corra bem e em segurança, como havia um risco elevado de incêndio passámos para a Atalaia”, disse.

Cristina Miguel acrescentou que a nova localização oferece boas condições para receber os visitantes, nomeadamente mais espaço e estacionamento. “É uma zona mais ampla, com mais lugares para estacionamento, onde o eclipse vai ser observado com uma percentagem de 99,4%, a mesma que no local inicialmente previsto”, referiu.

Para já, estão inscritos 350 visitantes que não são do concelho e o município espera que este número continue a aumentar. A responsável destacou ainda que a observação do eclipse não ficará limitada à sede de concelho. “Já ouvi aqui no concelho, por exemplo, e ainda bem, em Argozelo, em Algoso, que eles vão fazer a observação. Em Algoso vai acontecer no castelo, em Argozelo está previsto, e outras festividades de agosto, haver essa observação”, afirmou, deixando um apelo ao cuidado e à segurança durante o fenómeno.

A vice-presidente alertou também para a necessidade de utilização de equipamentos adequados para observar o eclipse. Cristina Miguel explicou que o município dispõe de 150 pares de óculos próprios para disponibilizar aos participantes e reforçou que não devem ser utilizados métodos improvisados. “Não vão estar durante o período do eclipse total, a observar o eclipse. Portanto, é aconselhado aos adultos que não façam por mais de 10 segundos e às crianças 5 segundos”, disse.

A responsável incluiu ainda um alerta para quem pretende recorrer a alternativas sem proteção adequada. “Aquelas pessoas que acham que podem ir com os óculos de soldar ou adaptar. Não, tem que haver um filtro adequado à visualização, observação do eclipse, para que não haja nenhum dano a nível de saúde. Isto é muito, muito importante dizer”, reforçou.

No dia 13, as atividades do PINTA continuam, desta vez dedicadas à biodiversidade. Cristina Miguel explicou que o programa inclui uma oficina sobre as borboletas do Nordeste Transmontano. “Tem a ver com a introdução à biologia e ecologia das borboletas, onde vamos falar sobre a diversidade das borboletas de todo o Nordeste Transmontano, onde algumas pessoas poderão identificar algumas espécies”, rematou.