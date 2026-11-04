Nove municípios do distrito de Bragança recebem tratores para reforçar prevenção de incêndios

Nove municípios do distrito de Bragança receberam tratores para reforçar os trabalhos de gestão de combustível e prevenção de incêndios rurais. A entrega decorreu em Mogadouro, no âmbito do Programa de Mecanização para a Gestão de Combustível, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

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Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vinhais receberam um trator cada, num investimento que ronda os 1,5 milhões de euros. Os equipamentos foram escolhidos pelos próprios municípios, na sequência de um levantamento realizado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) há cerca de dois anos. As autarquias puderam optar por tratores equipados com braço para executar faixas de gestão de combustível ou com destroçadores, destinados sobretudo à limpeza de áreas mais planas.

Na cerimónia, o secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, considerou que a entrega destes equipamentos representa “mais um passo naquilo que é a resposta à prevenção que se faz todo o ano” e lembrou que “a prevenção é um trabalho que tem que envolver todos”.

Na sessão, o governante destacou ainda a importância de dotar os municípios de meios modernos e adequados às necessidades do território, sobretudo numa região com uma extensa área florestal. “Viemos a Bragança entregar novos equipamentos para municípios que têm muita floresta, têm muito espaço, precisam de ter as faixas de gestão de combustíveis”, afirmou, assumindo que “com meios capazes” se está a “contribuir para a capacidade de fazer uma prevenção estrutural capaz” e, por isso, há maior probabilidade de chegar ao período mais sensível com “menos biomassa e menos risco”.

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A entrega dos nove tratores integra um programa mais abrangente de modernização dos equipamentos utilizados na gestão e proteção da floresta. Além dos municípios, estão também a ser reforçadas as organizações de produtores florestais, com a entrega de mais de quatro dezenas de tratores equipados, destinados a apoiar o trabalho desenvolvido em articulação com os sapadores florestais, os proprietários e os produtores. “Todos somos importantes para este caminho”, afirmou Rui Ladeira.

No balanço dos investimentos realizados, o governante referiu a disponibilização de um total de 480 equipamentos a municípios, organizações de produtores florestais, comunidades intermunicipais e ao ICNF. O reforço inclui, entre outros meios, tratores, viaturas para equipas de sapadores florestais e equipamentos de intervenção no território.

Rui Ladeira destacou ainda a renovação de 25 viaturas destinadas a equipas de sapadores florestais, algumas das quais utilizavam veículos todo-o-terreno desde 2010. Foram também entregues 15 viaturas equipadas especificamente para os inspetores fitossanitários, estando igualmente em curso a modernização da frota do ICNF, que recebeu mais de 100 viaturas.

A estes investimentos juntam-se mais de 500 candidaturas aprovadas para empresas no âmbito do programa Mais Floresta, com o objetivo de modernizar a exploração florestal e a atividade de silvicultura.

Segundo o secretário de Estado, este conjunto de medidas pretende reforçar a capacidade de gestão, prevenção e intervenção na floresta, preparando o país para os períodos de maior sensibilidade aos incêndios rurais.