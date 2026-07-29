Nova operação do Serviço Público de Transporte "Terras de Trás-os-Montes” arranca a 3 de agosto com mais de 90 linhas

A nova operação do Serviço Público de Transporte “Terras de Trás-os-Montes” entra em funcionamento no próximo dia 3 de agosto, com uma rede de mais de 90 linhas rodoviárias, numa reformulação que a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) considera ser um reforço da oferta de mobilidade na região.

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A implementação da nova rede será faseada, prevendo-se um período de adaptação entre 3 de agosto e 13 de setembro. Durante este período, todos os serviços serão gratuitos, numa medida que pretende facilitar a transição para os novos percursos, horários e procedimentos.

Nesta primeira fase, as ligações intermunicipais funcionarão diariamente entre os nove concelhos que integram a CIM-TTM. Já as linhas municipais estarão disponíveis em todos os municípios, à exceção de Bragança, com duas circulações por semana e duas viagens diárias, sendo reforçadas para três viagens nos dias de mercado de cada sede de concelho.

Segundo a CIM-TTM, durante o período de adaptação poderão ser efetuados ajustamentos pontuais aos horários ou à operação, de forma a responder às necessidades identificadas e assegurar o normal funcionamento do serviço.

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A partir de 14 de setembro, com o início do novo ano letivo, entram em vigor os horários escolares e será igualmente disponibilizado o serviço de transporte a pedido. Esta modalidade destina-se a reforçar a cobertura do transporte público em localidades com menor oferta, permitindo uma resposta mais flexível às necessidades de deslocação.

A nova operação resulta do procedimento de contratação pública promovido pela CIM-TTM, enquanto autoridade de transportes, e inclui também uma nova identidade visual para a rede e uma reorganização dos percursos.

A Comunidade Intermunicipal considera que este projeto representa um investimento estruturante para a mobilidade das Terras de Trás-os-Montes, defendendo que contribuirá para reforçar a coesão territorial, melhorar a acessibilidade das populações e promover um sistema de transportes públicos mais moderno e sustentável.