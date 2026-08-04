Nova época da AF Bragança arranca com mais clubes em competição

A Associação de Futebol de Bragança (AFB) está a ultimar os preparativos para a nova época desportiva, que deverá contar com um aumento do número de clubes participantes nas competições seniores de futebol e futsal. A expectativa foi manifestada pelo presidente da associação, António Ramos, que aponta este crescimento como um sinal positivo para o desenvolvimento da modalidade no distrito.

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"Esperamos mais clubes nas competições seniores de futsal e futebol. É um bom prenúncio para nós e demonstra que não é apenas a Associação que está empenhada neste crescimento. As autarquias, que são os nossos principais patrocinadores, também têm um papel importante nesse apoio. Estamos confiantes de que haverá um aumento significativo do número de clubes e, consequentemente, de atletas", afirmou.

No futebol, a principal novidade deverá ser a entrada da equipa B do Grupo Desportivo de Bragança. Já no futsal, está prevista a participação do Carviçais, da UPB (Universidade Politécnica de Bragança) e do Carrazeda.

À entrada para uma nova temporada, António Ramos admite que a AFB encara o futuro com "novas expectativas, dinâmicas e ideias", procurando reforçar o trabalho desenvolvido nos últimos anos.

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"Queremos potenciar aquilo que já fazemos e melhorar o que for possível. Esperamos que os clubes se sintam satisfeitos com esta dinâmica que estamos a implementar e que ela represente um caminho de futuro. Temos a expectativa de concretizar tudo aquilo que idealizámos", sublinhou.

Antes do arranque oficial da época, a direção da Associação ainda irá reunir com os clubes para apresentar as medidas e projetos definidos para a temporada.

“Internamente já realizámos várias reuniões e debatemos diversas propostas. Em breve teremos a reunião final com os clubes para apresentar as decisões tomadas. A época está praticamente toda preparada, faltando apenas acertar alguns pormenores para que tudo possa arrancar dentro do previsto”, concluiu António Ramos.