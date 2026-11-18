A Plataforma Nordeste Vivo vai juntar-se ao Mega-Protesto nacional marcado para 21 de novembro, em Lisboa, para contestar a “falta de transparência” nos processos relacionados com os grandes projetos energéticos previstos para o Nordeste Transmontano.

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Segundo José Jambas, do movimento cívico, o Governo tem mantido uma posição de silêncio perante as preocupações manifestadas pela associação. “Desde há quase mais de meio ano que estamos a tentar perceber o que é que se está a passar no Nordeste e realmente não há resposta de ninguém. Não há transparência nos projetos”, afirmou, revelando que a Plataforma já enviou cartas e mensagens de correio eletrónico ao Ministério da Agricultura, procurando obter informações, mas “ninguém dá resposta, ninguém quer saber do que está a acontecer no interior do país”.

Segundo disse, é precisamente essa falta de respostas que justifica a adesão à mobilização nacional, que reúne movimentos de várias regiões do país, sendo que os projetos previstos para a região podem colocar em causa a viabilidade económica e social das comunidades locais, num território cuja atividade depende fortemente da agricultura e do turismo de natureza. “As famílias fizeram sacrifícios para vir para cá, investiram nesta região e estes projetos, a virem a ser construídos, são um problema grave à viabilidade da população aqui”, sublinhou, dizendo que “este tipo de negócio, este tipo de exploração, não faz sentido para este território”.

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Bloqueios de autoestradas podem ser o próximo passo

A manifestação de 21 de novembro é encarada pela Plataforma como uma oportunidade para levar as reivindicações das populações até aos responsáveis políticos nacionais. Contudo, deixa um aviso sobre os próximos passos do movimento caso as reivindicações não sejam atendidas. “Se realmente as nossas reivindicações não forem ouvidas, talvez bloquear as autoestradas de acesso às principais cidades do país seja o próximo passo. Bloquear o país”, referiu.

A Plataforma Nordeste Vivo deixa ainda um apelo aos agricultores, empresários, associações, autarcas e habitantes da região para que se juntem à contestação. “Se não formos nós a defender o nosso território, acredito que os políticos que estão em Lisboa nem sequer sabem que nós existimos”, vincou.

A manifestação nacional realiza-se no sábado, 21 de novembro, em Lisboa, com concentração marcada para as 14h30, no Parque Eduardo VII. O protesto seguirá depois em direção à Assembleia da República, passando pelo Marquês de Pombal.