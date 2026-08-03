“Noite na Baixa” levou milhares ao Centro Histórico de Bragança

As Festividades já arrancaram por Bragança com a “Noite na Baixa”, iniciativa que voltou a encher o Centro Histórico de música e animação. Milhares de pessoas passaram pelos diferentes palcos temáticos, onde vários DJ animaram a noite até às quatro da manhã.

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A Praça da Sé foi dedicada ao rock, enquanto a Praça Camões recebeu ritmos afro-latinos. Já a Rua da República foi palco do funk brasileiro e a Rua Alexandre Herculano fez uma viagem aos anos 80, oferecendo diferentes estilos musicais ao longo do percurso.

Para muitos brigantinos, a “Noite na Baixa” é já uma das iniciativas mais marcantes do calendário festivo da cidade. Luís Afonso considera que o evento é “uma mais-valia para a cidade”, por proporcionar momentos de convívio entre a população, chegando mesmo a classificá-lo como “a festa mais importante do ano” em Bragança. O brigantino destaca ainda a diversidade musical, incentivando os visitantes a percorrerem os vários palcos espalhados pelo Centro Histórico.

Também Filipe Pereira defende que o evento tem vindo a crescer de ano para ano e sublinha o impacto positivo que tem na cidade. Na sua opinião, a festa consegue reunir pessoas de diferentes gerações e gostos musicais, contribuindo igualmente para dinamizar a restauração e o comércio do Centro Histórico.

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“Toda a gente ganha com isso, desde a restauração, o centro histórico. Eu acho que é de continuar, já têm vindo a inovar, desde os espetáculos de luzes que fazem nos edifícios, que são, cada vez mais atraentes. Eu acho que é de continuar a investir neste evento.”

Já Luís Pires vê a “Noite na Baixa” como o arranque das Festas da Cidade e um momento de reencontro para muitos emigrantes que regressam a Bragança durante o mês de agosto. “É a festa das famílias”, afirmou, destacando a capacidade do evento para juntar pessoas de todas as idades.

A mesma opinião é partilhada por Sílvia Bento, que considera esta uma das melhores festas do concelho. A brigantina realça o ambiente vivido nas ruas e o dinamismo que a iniciativa traz ao Centro Histórico, salientando ainda que a diversidade de estilos musicais permite que “toda a gente tenha oportunidade para os seus gostos”, disse.

A iniciativa, anteriormente conhecida como Festa de Verão Bragança, passou este ano a designar-se "Noite na Baixa" e voltou a encher o Centro Histórico de Bragança, onde vários DJ garantiram a animação musical em diferentes palcos temáticos.