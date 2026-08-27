Negreda ganha novo parque infantil no dia de São Bartolomeu

A aldeia de Negreda, no concelho de Vinhais, assinalou a 24 de agosto as festas em honra de São Bartolomeu com um novo equipamento para a comunidade. O novo parque infantil, instalado junto à antiga escola, foi inaugurado durante as celebrações e passa a disponibilizar às crianças um espaço dedicado ao lazer e à convivência.

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O equipamento pretende, segundo o município, criar um espaço de brincadeira ao ar livre para as crianças e, simultaneamente, um novo ponto de encontro para as famílias da aldeia.

A intervenção ficou ainda marcada pela presença de arte no espaço público. Em frente ao Centro de Convívio, um novo mural foi criado no muro que acompanha a zona envolvente ao parque. A obra é da autoria de Guel do It, nome artístico de Miguel Mazeda, que tem raízes familiares na freguesia de Celas.

Nas redes sociais, o artista associou a intervenção ao regresso às suas origens, descrevendo o mural como uma representação da paisagem que encontrou na aldeia e, ao mesmo tempo, de uma parte da paisagem de onde vem.

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As celebrações terminaram com um almoço-convívio, que reuniu habitantes e visitantes de Negreda num momento de confraternização.

A inauguração do parque infantil, conforme esclareceu ainda o município, acontece num contexto de investimento nas freguesias do concelho de Vinhais, com a autarquia a procurar reforçar equipamentos e espaços de utilização pública nas aldeias.