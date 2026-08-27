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Mirandela

 Cultura

Museu Municipal de Mirandela encerra temporariamente para obras de requalificação

Preservação e digitalização das coleções e do espólio são uma das principais prioridades da requalificação

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Rita Teixeira

Rita Teixeira
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27 ago. 2026, 09:00

O Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes (MATL), em Mirandela, vai estar temporariamente encerrado ao público para obras de requalificação. O investimento ronda os 900 mil euros.

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Segundo a autarquia, o projeto pretende “modernizar o equipamento cultural e melhorar as suas condições físicas, técnicas, expositivas e de conservação, reforçando simultaneamente a relação do museu com o território e a comunidade”.

Destaca ainda que entre as principais intervenções previstas está “a requalificação do edifício, bem como a preservação e digitalização das coleções e do espólio”. O projeto contempla ainda “a melhoria das reservas e das áreas técnicas, o desenvolvimento de um novo programa museológico e o reforço da acessibilidade digital”, explica o município, em comunicado.

A intervenção pretende também preparar o MATL para o processo de credenciação na Rede Portuguesa de Museus, contribuindo para a afirmação do espaço como um «Museu do Território», renovado, inclusivo e orientado para a valorização da identidade e do património cultural de Mirandela.

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Cofinanciada pelo Programa Comunitário Norte 2030, a operação tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027.

A Câmara Municipal de Mirandela indica que divulgará oportunamente a data de reabertura do museu através dos canais oficiais.

A operação de «Requalificação e Inovação do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes» conta com um investimento de quase 900 mil euros, conta com um cofinanciamento de cerca de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).