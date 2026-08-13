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 Sociedade

Município de Vinhais com 40 bolsas para ajudar estudantes universitários

As candidaturas decorrem até 17 de agosto e podem ser apresentadas de acordo com os procedimentos definidos pela Câmara Municipal de Vinhais.

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Carina Alves

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13 ago. 2026, 07:58

Os estudantes do concelho de Vinhais que frequentam o ensino superior podem candidatar-se, até ao próximo dia 17 de agosto, às Bolsas de Estudo e Mérito promovidas pela Câmara Municipal. A autarquia disponibiliza até 40 bolsas, com valores que podem variar entre os 500 e os 1000 euros, de acordo com a situação socioeconómica dos candidatos e os critérios definidos no regulamento.

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Para o presidente da Câmara Municipal, Luís Fernandes, este apoio representa um investimento na formação dos jovens e uma forma de aliviar o esforço financeiro das famílias. “Aquilo que pretendemos com estas bolsas é ajudar os jovens do concelho no ensino superior, porque sabemos que a realidade é cada vez mais difícil para as famílias. É uma ajuda importante. Cada vez é mais difícil suportar as despesas de quem estuda noutras zonas do país, mas queremos que os jovens de Vinhais tenham as mesmas oportunidades. Isso enriquece os próprios jovens e enriquece também o concelho. O custo de vida tem aumentado, quer no alojamento, quer nas deslocações, e aquilo que queremos é dar o nosso contributo para que os jovens tenham oportunidades”, esclareceu.

As bolsas de estudo destinam-se a apoiar estudantes do concelho que prosseguem estudos no ensino superior, enquanto as bolsas de mérito procuram distinguir o desempenho académico e incentivar a excelência. “Além das bolsas de estudo, temos também as bolsas de mérito, porque queremos motivar os alunos e mostrar-lhes a importância da aprendizagem e do trabalho que desenvolvem. Esse esforço merece ser reconhecido, não apenas pelo prémio que recebem, mas também pela mais-valia que representa para o seu futuro”, salientou o autarca.

Para o presidente da câmara, a educação, uma “área fundamental”, continuará a ser uma das prioridades do município. “Acreditamos que apoiar os nossos jovens é investir no futuro do concelho e nos recursos humanos de que Vinhais precisa”, sublinhou.

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Nos últimos anos, a Câmara Municipal tem atribuído, anualmente, cerca de 40 bolsas. Desde a entrada em vigor do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito aos Alunos do Ensino Superior, aprovado em dezembro de 2020, a autarquia tem vindo a reforçar a medida de apoio.

As candidaturas decorrem até 17 de agosto e podem ser apresentadas de acordo com os procedimentos definidos pela Câmara Municipal de Vinhais.