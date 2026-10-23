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Mogadouro

 Política

Município de Mogadouro sob investigação do Ministério Público

Programa da RTP ‘A Prova dos Factos’ adianta que em causa estarão “suspeitas de favorecimento na contratação de pessoas e empresas ligadas ao PSD local, além de contratos potencialmente ilegais celebrados com presidentes de junta e deputados municipais.”

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Cindy Tomé

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23 out. 2026, 17:33

De acordo com a reportagem do programa da RTP ‘A Prova dos Factos’, o município de Mogadouro está no centro de uma investigação do Ministério Público.

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Em causa estarão as adjudicações de projetos, nos valores de 55 e 65 mil euros, celebrados em 2023 e 2025,  à empresa de engenharia e arquitetura da Deputada do PSD, Ana Fernandes, que assumiu, desde abril, o papel de segunda secretária.

Ainda segunda a reportagem da RTP a autarquia terá convidado três empresas, em ambos os contratos, a darem orçamentos. Mas apenas a da deputada municipal o terá feito, tendo sido os dois projetos entregues a empresa Exuberante e Sublime, a firma cuja proprietária é Ana Fernandes.

O programa menciona ainda um ajuste direto ao presidente da junta de freguesia de Bemposta, António Luís Bernardo Martins, em junho deste ano para preparação técnica e operacional do matadouro, no valor de quase 20 mil euros. O presidente é ainda líder parlamentar do Partido Social Democrata.

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Em declarações à RTP, o Presidente, António Pimentel, explicou que o autarca local “trabalhou dois meses, que naturalmente recebeu, e portanto, pus termo, não precisei que nenhuma instituição, quer de âmbito judicial ou não, viesse dizer [para o fazer]”. O autarca acrescentou ainda que “não lhe passou na cabeça” que existisse incompatibilidade.

Além destes dois contratos, está a ser investigada a possibilidade de favorecimento de recrutamento de pessoas que têm ligações ao PSD local.

A RTP recolhei testemunhos de pessoas que quiseram manter o anonimato, por medo de represálias, que afirmaram concorrem a concursos públicos “sabendo que a escolha estava tomada”, referiu um dos candidatos.

Tentamos contactar o Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, António Pimentel, para obter mais esclarecimentos, mas não obtivemos resposta.

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