Município de Carrazeda de Ansiães vai construir novo centro de apoio à proteção civil

O município de Carrazeda de Ansiães vai avançar com a construção de um novo Centro de Apoio Logístico ao Serviço Municipal de Proteção Civil, numa obra que representa um investimento de cerca de 700 mil euros. A infraestrutura ficará localizada junto aos armazéns municipais, na proximidade do Parque Empresarial, e deverá estar concluída no prazo de um ano.

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O projeto, candidatado ao programa NORTE 2030, contará com um financiamento de 650 mil euros através do Portugal 2030, destinando-se a reforçar a capacidade operacional dos serviços municipais de Proteção Civil e a melhorar a resposta a situações de emergência no concelho.

Sobre o projeto, o presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, explicou que o novo equipamento terá sobretudo uma função logística, permitindo concentrar meios e equipamentos e tornar mais eficaz a articulação entre as diferentes entidades envolvidas na proteção e socorro. “Vamos construi-lo junto aos nossos armazéns e, portanto, na periferia do nosso Parque Empresarial. É um centro de apoio logístico para tornar mais operacionais e funcionais os nossos serviços municipais de Proteção Civil e não só”, afirmou o autarca.

João Gonçalves destacou ainda que o espaço estará disponível para outras entidades que colaboram na proteção e segurança das populações, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães. “Todos aqueles que estão associados, nomeadamente os Bombeiros Voluntários, se puderem utilizar aquele espaço, com certeza também agradecerão”, acrescentou.

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A localização foi escolhida tendo em conta a proximidade às principais vias de acesso e a facilidade de articulação com os armazéns municipais e o Parque Empresarial, fatores que poderão contribuir para uma mobilização mais rápida de recursos em situações críticas.

Além do apoio logístico e operacional, o novo centro pretende também criar melhores condições para a coordenação entre bombeiros, forças de segurança e serviços municipais, bem como para a realização de ações de formação e sensibilização da população sobre medidas de autoproteção e procedimentos de emergência.