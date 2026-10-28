Município de Carrazeda de Ansiães distinguido com Prémio “Viver em Igualdade”

A Autarquia de Carrazeda de Ansiães recebeu o prémio “Viver em Igualdade”, atribuído pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).

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Numa nota publicada na página de Facebook do município, a autarquia liderada por João Gonçalves adianta que esta distinção surge no seguimento de uma candidatura feita relativa ao trabalho desenvolvido na promoção da igualdade entre homens e mulheres e no combate à discriminação.

“A distinção consiste num reconhecimento do trabalho efetuado até agora, bem como, de um incentivo para continuar a trilhar um caminho mais igualitário no que toca a políticas públicas inclusivas, fortalecedoras de uma cultura de respeito pela diversidade e o aprofundar de boas práticas baseadas em evidências que se manifestam em resultados reais”, pode ler-se no Facebook do município.

O galardão, referente ao biénio 2026-2027, foi entregue segunda-feira, na Casa da Música, no Porto, durante a cerimónia da oitava edição da iniciativa.