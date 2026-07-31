Município avança com execução de parque TIR de 2,8 milhões de euros

A Câmara Municipal de Bragança vai avançar com o projeto de execução de um parque de estacionamento para camiões TIR.

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A aprovação do documento, na última reunião de Câmara, marca uma nova fase para a infraestrutura há muito ambicionada pelo Município.

“Esse é um projeto que tem estado inscrito nasGrandes Opções de Plano (GOP) já há vários anos. A diferença é aprovámos em reunião de Câmara a contratação de um projeto de execução para que seja uma realidade. Portanto, temos e fizemos a negociação dos terrenos onde vai ser instalado e disponibilizámos a verba orçamental para a realização desse projeto de execução. Portanto, nos anos anteriores era algo que estava inscrito sem dotação orçamental que permitisse a sua concretização e aquilo que foi aprovado foi precisamente a contratação do projeto de execução”, explicou a Presidenete da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira.

O projeto está orçado em cerca 2 milhões e 8 centos mil euros e vai contar com apoio de fundos europeus. “Outra questão importante, é que vamos submeter a candidatura a um aviso que está aberto de fundos europeus para obter parte do financiamento”, disse, acrescentando que, neste momento, o próximo passo é a contratação através de concurso público, e nesse sentido, os prazos dependem dos candidatos. Ainda assim, a autarca garante que existe “pressa máxima” por parte do município por ser “uma das candidaturas que estamos a preparar para submeter ao ao Norte 2030”, rematou.

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O aviso encerra para a comparticipação pelos fundos europeus está agendada para setembro.