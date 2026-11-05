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Vinhais

 Sociedade

Mulher fica gravemente ferida em acidente de trator

A mulher ia no trator com o condutor da máquina que também sofreu ferimentos ligeiros

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Carina Alves

Carina Alves
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05 nov. 2026, 19:47

Uma mulher de 80 anos ficou gravemente ferida, esta tarde, na sequência do despiste e capotamento de um trator agrícola, em Melhe, no concelho de Vinhais. O acidente provocou ainda ferimentos ligeiros ao condutor da máquina.

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O trator deslocava-se por uma propriedade com declive, transportando uma carga de castanhas e várias pessoas, quando acabou por tombar.

A mulher, segundo os bombeiros, sofreu lesões em várias zonas do corpo, nomeadamente na coluna vertebral e nos membros inferiores. Atendendo à gravidade da situação, foi assistida no local e evacuada por via aérea, através do helicóptero do INEM, para o Hospital de Bragança.

O condutor, um homem de 56 anos, filho da vítima, sofreu ferimentos ligeiros. As outras pessoas que viajavam no trator não necessitaram de assistência médica.

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A operação envolveu 13 elementos dos Bombeiros de Vinhais, cinco viaturas, a equipa do helicóptero do INEM e a GNR, que ficou responsável pelas diligências relacionadas com o acidente.

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