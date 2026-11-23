Nas últimas horas, moradores da cidade de Bragança depararam-se com água de cor acastanhada a sair diretamente das torneiras de casa. A situação gerou preocupação, uma vez que a água apresentava uma coloração anormal.

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Contactámos a presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, para perceber o que terá estado na origem do problema, mas, até ao momento, não obtivemos resposta.

Uma fonte da autarquia, ligada ao departamento de águas, garantiu que a situação já se encontra resolvida. No entanto, não esclareceu o que terá provocado a alteração da cor da água, nem que medidas foram tomadas para solucionar o problema.