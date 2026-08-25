Monte de São Bartolomeu vai ganhar nova vida

O Monte de São Bartolomeu, em Bragança, vai ser alvo de uma profunda intervenção de requalificação, num investimento superior a 3,4 milhões de euros. O projeto foi apresentado no domingo e o protocolo que permite avançar com a intervenção foi assinado entre o Município de Bragança e o Cabido da Diocese de Bragança-Miranda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a presidente da Câmara Municipal, Isabel Ferreira, a intervenção pretende devolver a este espaço turístico e patrimonial melhores condições de utilização e valorizar uma das zonas de referência da cidade. “Ao longo dos anos foi-se degradando e precisa, claramente, de uma intervenção e de obras de valorização”, destacou a autarca.

Conforme explicou ainda Isabel Ferreira, vai-se intervir de forma integrada nos diferentes espaços. “A ideia será intervir em tudo, quer nos espaços que são da Câmara Municipal, quer naquilo que pertence ao Cabido”, referiu, sendo que uma das principais áreas de intervenção será a envolvente da capela, incluindo o miradouro e o largo. O projeto contempla também a requalificação de três miradouros integrados no circuito da Estrada do Turismo. “Vamos trabalhar em três miradouros distintos que estão naquilo que chamamos de circuito da Estrada do Turismo, nomeadamente aquele onde está perto da capela”, destacou Isabel Ferreira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Escadaria, iluminação e circuito turístico também vão ser intervencionados

A requalificação prevê ainda a recuperação da escadaria, a melhoria da iluminação e intervenções no exterior da capela. No interior, o Cabido da Diocese de Bragança-Miranda tem uma candidatura própria para avançar com obras de recuperação.

Também a Estrada do Turismo será valorizada, com melhorias no circuito turístico e a criação de passeios, numa intervenção que pretende tornar o percurso mais acessível e apelativo para quem visita o local.

O projeto de execução já está concluído e o Município prepara agora uma candidatura a fundos europeus para financiar a intervenção. “Vamos preparar a candidatura, estamos mesmo a ultimá-la, e depois lançar a primeira fase também desta obra”, explicou Isabel Ferreira.

A expectativa da autarquia é que a primeira fase dos trabalhos possa avançar até ao final deste ano.