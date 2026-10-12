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Desporto

Montalegre impõe primeira derrota ao Bragança e tira liderança aos brigantinos

A derrota ditou a perda da liderança da classificação para a equipa brigantina, que caiu para o quarto lugar, com 10 pontos.

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
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12 out. 2026, 15:05

O Grupo Desportivo de Bragança perdeu, este domingo, por 2-0, frente ao Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, no Estádio Municipal de Bragança, em encontro da quinta jornada da Série 1 do Campeonato de Portugal.

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No final do encontro, o treinador dos canarinhos, André Irulegui admitiu que a equipa esteve abaixo do nível apresentado nas jornadas anteriores. “Embora durante a semana de trabalho não tenha sido percetível essa quebra, no jogo sim”, reconheceu o técnico, apontando também o rendimento menos conseguido de alguns jogadores habitualmente regulares.

O treinador considerou que, num campeonato equilibrado, os erros e as quebras de rendimento acabam por ser aproveitados pelos adversários. “As equipas são tão competentes que, quando baixamos um bocadinho o nível, o adversário aproveita”, afirmou.

Apesar do resultado desfavorável, Irulegui destacou a reação da equipa na segunda parte. O técnico sublinhou que a formação brigantina dispôs de três oportunidades claras para marcar, travadas pelo guarda-redes do Montalegre, mas reconheceu que isso não altera o desfecho da partida. “Obviamente, isso é um atenuante, mas o resultado é que conta”, salientou.

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Do lado do Montalegre, o treinador José Viage considerou que a vitória foi inteiramente merecida, elogiando a exibição dos seus jogadores perante um adversário que reconheceu como uma equipa de qualidade. “O Montalegre fez um grande jogo aqui contra uma grande equipa”, declarou o treinador, acrescentando que os três pontos assentam justamente na prestação da sua formação. Viage admitiu que o guarda-redes do Bragança, Dani, realizou duas grandes defesas, mas lembrou que a equipa barrosã também criou ocasiões para ampliar a vantagem.

Com este resultado, o Bragança passa a ocupar o quarto lugar, com dez pontos, enquanto o Montalegre sobe ao sexto posto, com nove. Na próxima jornada, agendada para 25 de outubro, os brigantinos deslocam-se ao terreno do Maria da Fonte, enquanto o Montalegre recebe a AD Ponte da Barca.

Nesta jornada, o FC Vinhais também perdeu com o Limianos por 1-2. Encontra-se em último lugar da tabela classificativa. Na próxima jornada vai ao terreno do Rebordosa.

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