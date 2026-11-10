Mogadouro vai ter um centro de interpretação da Máscara Ibérica no valor de 460 mil euros

O Município de Mogadouro vai ter uma Casa da Máscara Ibérica – Centro interpretativo, na freguesia de Bemposta, no valor a ronda os 460 mil euros.

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O presidente da Câmara Municipal, António Pimentel, adiantou que o projeto teve a candidatura ao programa Crescer com o Turismo aprovada, passando a contar com uma comparticipação a rondar os 85%, o equivalente a 315.255,97 euros. Uma verba que o autarca considera “significativa”.

“Trata-se de dar forma àquilo que temos vindo a fazer no âmbito da máscara. No fundo é dar seguimento e conteúdo à valorização dos rituais ancestrais do concelho, que teve o seu início com a candidatura que formulámos à UNESCO e também devido à evolução extremamente positiva que a Associação Maschocalheiro tem imprimido aos rituais através do evento que realiza anualmente”, explicou acrescentando que o Centro interpretativa vai servir de “base de trabalho e de exposição” para que a associação possa desenvolver a sua atividade e dinamizar as máscaras, assim como o Chocalheiro de Bemposta.

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Requalificação da “casa do Inferno”

Este centro interpretativo vai ter como elemento central o Chocalheiro de Bemposta, uma tradição que integra o Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial e já se sabe onde vai ser implementado. “Vai ficar instalado um sítio denominado “Mina do Inferno”, na zona histórica de Bemposta, junto à muralha do castelo”, explicou o autarca acrescentando que o local escolhido vai ser objeto de requalificação por se tratar de um edifício medieval que, segundo António Pimentel, se encontre “num estado avançado de degradação”.

Segundo a memória descritiva do centro, pretende-se que o espaço “assuma grande centralidade na visitação turística no contexto do Nordeste Transmontano e da região transfronteiriça com Castela e Leão (Espanha), regiões onde os rituais associados à máscara são importantes marcos do património imaterial das comunidades.”

O documento dá ainda conta que o projeto prevê um “conjunto alargado de ações orientadas para a criação e promoção de uma nova oferta turística integrada, o envolvimento da população e o aumento do aproveitamento das mais-valias económicas, sociais e ambientais decorrentes da atividade turística”.

Valorizar as máscaras com Workshops e Encontros Internacionais

O projeto prevê a criação de uma oficina destinada à dinamização de atividades práticas regulares, como workshops de criação de máscaras, trajes e chocalhos. Estas iniciativas contarão com a participação de artistas da região.

O projeto contempla ainda a dinamização do Encontro Internacional de Rituais Ancestrais, com o objetivo de afirmar o evento como uma referência no calendário regional. A iniciativa reunirá grupos de diferentes pontos da região transfronteiriça que representam rituais ancestrais associados à máscara ibérica.